Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı 2. dönem sözleşmeli er alımı başvuru sonuçlarını ilan etti. Seçim aşamaları 23 Kasım ile 11 Aralık tarihleri arasında Ankara Cebeci'deki Personel Temin Daire Başkanlığında gerçekleştirilecek. Adaylar sınav giriş bilgilerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde istihdam edilecek 2026 yılı 2. dönem sözleşmeli er temini başvuru sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden ilan etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından başvurusu kabul edilen adayların katılım sağlayacağı fiziki test ve mülakat aşamalarının takvimi netlik kazandı. Adaylar sonuç belgelerine e-Devlet kapısı aracılığıyla Personel Temin sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Sözleşmeli Er Seçim Aşamaları ve Sınav Merkezi

Sözleşmeli er temin faaliyetleri 23 Kasım ile 11 Aralık tarihleri arasında Ankara Cebeci adresinde bulunan Personel Temin Daire Başkanlığında icra edilecektir. Adaylar sorgulama ekranında belirtilen randevu gün ve saatinde merkezde hazır bulunmalıdır. Sınav merkezi nizamiyesi saat 14.00 itibarıyla aday girişine kapatılacak ve gecikenler içeri alınmayacaktır.

Adayların Tabi Tutulacağı Değerlendirme Aşamaları

Temin sürecinde adaylar dört temel aşamadan geçerek askeri personel olmaya hak kazanmaya çalışacaktır. Seçim merkezinde uygulanacak aşamalar şu şekilde sıralanmaktadır:

Evrak kontrol ve başvuru şartlarının incelenmesi

Fiziki değerlendirme kapsamında boy ve kilo oranlarının tespiti

Mekik, şınav ve 400 metre hedef koşusunu içeren Fiziki Yeterlilik Testi

Komisyon tarafından gerçekleştirilecek mülakat süreci

Gerekli Belgeler ve Sağlık Raporu Şartı

Sınav merkezine gelecek adayların başvuru kılavuzunda belirtilen evraklar ile birlikte e-Devlet üzerinden temin edecekleri yerleşim yeri belgesini eksiksiz getirmeleri zorunludur. Fiziki Yeterlilik Testine girecek adayların tek hekimden adayın spor yapmasında sakınca olmadığına dair sağlık raporu alması şart koşulmuştur. Söz konusu raporu ibraz edemeyenler testlere kabul edilmeyecektir. Tetkiklerin zaman alabileceği göz önüne alınarak rapor işlemlerinin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir. Ayrıca adayların spor testleri için eşofman ve spor ayakkabısı getirmesi gerekmektedir.

Sağlık Kurulu Raporu Teslim Tarihi ve Güvenlik Kuralları

Adayların hastane sevk işlemlerinin ardından alacakları nihai sağlık raporlarını en geç 29 Ocak 2027 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşan belgeler işleme konulmayacak ve adayın temin süreci iptal edilecektir. Öte yandan sınav merkezine kesici ve delici alet, ateşli silah, valiz ve cep telefonu gibi eşyaların sokulması yasaklanmış olup emanet bölümüne bırakılması kararlaştırılmıştır.