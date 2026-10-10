Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe genelindeki semt pazarlarını ziyaret ederek vatandaş ve esnafla bir araya geldi. İstasyon Mahallesi pazarında tezgah başına geçen Başkan Ercan, taze yeşilliklerin satışını yaparak esnafa destek verdi. Bu samimi anlar, vatandaşlar arasında hem şaşkınlık hem de memnuniyet yarattı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe genelindeki semt pazarlarını ziyaret ederek hem vatandaşların hem de pazar esnafının nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak İstasyon Mahallesi semt pazarını gezen Başkan Ercan, burada esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında, bir pazar tezgahının başına geçerek taze yeşilliklerin satışını yapması ise hem şaşkınlık hem de büyük memnuniyetle karşılandı. Başkan Ercan, bu hareketiyle esnafa olan desteğini somut bir şekilde göstermiş oldu.

Sincan Pazarlarında Vatandaşla Gönül Köprüsü

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe sakinleriyle doğrudan temas kurmak amacıyla sık sık semt pazarlarını ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinleyen ve esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Ercan, Sincan'ın nabzını tutarak halkla arasındaki bağları güçlendiriyor.

Başkan Ercan, Sincan'ı karış karış gezerek çalışmalarını sürdürürken, gençlerle fikir alışverişinde bulunuyor ve yaşlıların değerli tecrübelerinden faydalanıyor. Bu kapsamda, sık sık gerçekleştirdiği pazar ziyaretleri aracılığıyla hem vatandaşın beklentilerini ve gündemini yakından takip ediyor hem de pazarın işleyişi, düzeni ve esnafın karşılaştığı sorunlar hakkında doğrudan görüş alışverişi yapıyor.

Başkan Ercan Tezgah Başına Geçerek Esnafa Destek Oldu

İstasyon Mahallesi pazarındaki ziyaretinde Başkan Ercan, bir anda pazar tezgahının başına geçerek taze yeşilliklerin satışını gerçekleştirdi. Bu sürpriz hareket, hem pazarcı esnafına moral ve destek oldu hem de alışveriş yapan vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Başkan Murat Ercan'ı karşılarında gören vatandaşlar, bu samimi ve beklenmedik durum karşısında hem şaşkınlık hem de büyük bir mutluluk yaşadı. Kendilerine vakit ayırıp istek ve taleplerini dinlediği için Başkan Ercan'a içtenlikle teşekkür eden vatandaşlar, bu tür doğrudan temasların yerel yönetimle aralarındaki bağı güçlendirdiğini ve kendilerini değerli hissettirdiğini belirtti.