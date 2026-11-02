Ankara'da yaşayan vatandaşları da ilgilendiren çipli kimlik kartlarında geçerlilik süresi yeniden gündeme geldi. Türkiye genelinde 2017 yılında kullanılmaya başlanan yeni kimlik kartlarının ilk örnekleri, 2027 yılında on yıllık kullanım süresini tamamlayacak. Kartlarını ilk yıllarda alan vatandaşların yenileme işlemleri için geçerlilik tarihlerini kontrol etmeleri gerekiyor.

Ankara'da yaşayan ve çipli kimlik kartını 2017 yılında alan vatandaşlar için yenileme dönemi yaklaşıyor. Türkiye genelinde kullanılmaya başlanan yeni nesil kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olarak uygulanıyor.

Bu kapsamda 2017 yılında düzenlenen bazı kimlik kartlarının kullanım süreleri 2027 yılında sona erecek. Başkentte yaşayan vatandaşların, resmî işlemlerde sorun yaşamamak için kartlarının üzerinde yazılı son geçerlilik tarihini kontrol etmeleri önem taşıyor.

Ancak yeni yılda bütün kimlik kartları topluca iptal edilmeyecek. Yenileme gerekliliği, her vatandaşın kimlik kartında belirtilen geçerlilik tarihine göre belirlenecek.

Ankara'da Kimlik Kartı Yenileme Şartları

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün açıklamalarına göre çipli kimlik kartlarının yenilenmesinde belirli belgeler isteniyor.

Başvuru için gerekli bilgiler şöyle:

Kimlik kartının geçerlilik süresi: 10 yıl.

İlk kullanım yılı: 2017.

İlk kartlarda süre bitişi: 2027.

Başvuru yeri: İlçe nüfus müdürlükleri.

Randevu hattı: ALO 199.

Fotoğraf: Son 6 ayda çekilmiş biyometrik fotoğraf.

Başvuru ücreti: İşlem tarihinde geçerli kimlik kartı bedeli.

Teslimat: Başvuruda belirtilen adrese gönderim.

On beş yaşını tamamlayan vatandaşların kimlik kartı başvurularında biyometrik fotoğraf sunmaları gerekiyor.

Ankara'da Kimlik Yenileme Randevusu

Ankara merkez ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, ALO 199 üzerinden veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün randevu sistemi aracılığıyla işlem yapabiliyor.

Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut ve diğer ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinden başvuru gerçekleştirilebiliyor.

Randevu almadan başvuru yapılması da mümkün olmakla birlikte yoğunluk nedeniyle önceden randevu oluşturulması işlemleri kolaylaştırabiliyor.

Süresi Dolan Kimlik Kartları Yenilenecek

Kimlik kartında belirtilen geçerlilik tarihinin sona ermesi halinde yeni kart başvurusu yapılması gerekiyor.

Yenileme işlemi sırasında mevcut kimlik belgesi ve gerekli evraklar ilgili nüfus müdürlüğüne sunuluyor. Yeni kart hazırlanırken ihtiyaç duyulması halinde geçici kimlik belgesi düzenlenebiliyor.

Yeni Kimlik Kartları Adrese Gönderiliyor

Başvurusu tamamlanan kimlik kartları, üretim işlemlerinin ardından vatandaşların belirttiği teslimat adresine gönderiliyor.

Ankara'daki vatandaşların özellikle 2017 yılında aldıkları kartları kontrol etmeleri, geçerlilik süresi dolmadan yenileme planlaması yapmaları açısından önem taşıyor.