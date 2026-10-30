Bankkart’ın giyim ve ayakkabı kampanyasında 3 bin TL Jest Lira kazanmak için uygun işyerinde tek seferde en az 60 bin TL harcama gerekiyor. 31 Ekim’de sona erecek kampanyaya alışverişten önce katılmak zorunlu. Kart türü, işyerinin faaliyet alanı ve kullanılan POS da ödülü belirliyor. İşte harcama dilimleri ve ödeme öncesindeki önemli ayrıntılar.

Bankkart’ın giyim ve ayakkabı kampanyasında açıklanan 3 bin TL Jest Lira, bütün alışverişlerde kazanılan sabit bir ödül değil. Üst tutar için uygun üye işyerinde, Bankkart POS’undan, bireysel kredi kartıyla tek seferde en az 60 bin TL harcama yapılması gerekiyor. Ayrıca alışverişten önce kampanyaya katılım sağlanmalı.

1–31 Ekim 2026 dönemini kapsayan kampanyada son gün yarın. Katılım, asıl kart sahibi tarafından Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr üzerinden yapılabiliyor.

Hangi kartlar kampanyaya dâhil?

Resmî koşullarda Bankkart Jest, Bankkart Prestij ve Bankkart Genç kredi kartları kapsamda gösteriliyor. Bankkart Başak, Bankkart Ticari, Bankkart Business ve Bankkart Jest Ücretsiz ile yapılan işlemler ise kapsam dışında.

Harcama dilimleri de ikiye ayrılıyor:

Tek seferlik uygun alışveriş Kazanılabilecek Jest Lira 25.000–59.999 TL 1.500 TL 60.000 TL ve üzeri 3.000 TL

Kampanya müşteri bazında uygulanıyor; bir müşteri bir kez, en fazla 3.000 TL kazanabiliyor.

Ayrı alışverişler birleştirilerek hesap yapılmamalı

Koşullardaki “tek seferde” ifadesi, alışveriş planında belirleyici. Örneğin iki farklı işlemde yapılan 30’ar bin TL’lik harcamayı toplayıp üst ödülün kesin kazanılacağını düşünmemek gerekiyor. Her işlem, belirtilen tek seferlik harcama şartı açısından değerlendirilmeli.

Ödülün harcamaya oranı da tutara göre değişiyor. 60 bin TL alışverişe karşılık 3 bin TL ödül, yüzde 5’e denk geliyor. Harcama 75 bin TL olduğunda aynı ödülün oranı yüzde 4’e düşüyor. Bu nedenle alışveriş tutarı yükseldikçe ödülün de aynı oranda artacağı varsayılmamalı.

Bu hesaplar, kampanyanın büyüklüğünü bütçeyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Sırf üst dilime ulaşmak amacıyla ihtiyaç dışı ürün eklemek yerine, zaten yapılacak alışverişin koşullara uyup uymadığına bakmak daha anlamlı olacaktır.

Giyim ürünü almak tek başına yeterli değil

İşyerinin ana faaliyetinin giyim veya ayakkabı olması gerekiyor. Ana faaliyeti başka bir sektör olan fiziksel mağaza veya e-ticaret işyerinden alınan giyim ürünleri kampanyaya dâhil edilmiyor. Şartları sağlayanlara ödülün anında yükleneceği belirtiliyor.

İptal veya iadede kazanılan ödül geri alınıyor. Jest Kumbarasında yeterli bakiye yoksa kalan tutar hesap özetine borç olarak yansıtılabiliyor.

Bu yüzden ödeme öncesinde yalnızca ürünün türünü değil, işyerinin ve POS’un uygunluğunu da kontrol etmek gerekiyor. İade ihtimali bulunan alışverişlerde ödülün kalıcı bir kazanç gibi bütçeye eklenmemesi önem taşıyor.

Jest Lira nasıl kullanılabiliyor?

Bankkart’ın “Jest Lira ile Öde” özelliği, uygun alışverişlerin hesap kesim tarihine kadar kazanılmış Jest Liralarla ödenmesine imkân veriyor. İşlem Bankkart Mobil, Ziraat Mobil veya İnternet Şube üzerinden yapılabiliyor.

Ancak bu özellikte kısmi ödeme yapılamıyor. Jest Kumbarasındaki bakiyenin, ödenecek uygun alışveriş tutarına eşit veya daha yüksek olması gerekiyor. Dolayısıyla 3 bin TL ödülün, aynı özellik üzerinden 60 bin TL’lik işlemin yalnızca 3 bin TL’lik kısmını kapatacağı düşünülmemeli.

Son gün alışverişinde ne kontrol edilmeli?

Ödeme yapmadan önce katılımın tamamlandığı, kartın kapsamda bulunduğu, işlemin uygun işyerinden ve doğru POS üzerinden geçtiği kontrol edilmeli. Harcama tutarıyla kazanılacak ödül arasındaki ilişki de son kez gözden geçirilmeli.