Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Aniston'ın sosyal medyada paylaştığı ve güzellik dünyasında geniş yankı uyandıran JOVS 4D Lazer Işık Terapi Maskesi, klasik LED maskelerden farklı olarak odaklanmış lazer teknolojisi kullanıyor. Günde sadece 10 dakikalık seanslarla yaşlanma karşıtı bakım sunan cihazın özellikleri ve fiyatı merak ediliyor.

Hollywood'un en zamansız ve kusursuz ciltlerinden birine sahip olan Jennifer Aniston, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla bakım rutininin en yeni ve yüksek teknolojili sırrını gözler önüne serdi.

Paylaşımın ardından güzellik dünyasında adeta bir deprem yaratan cihaz, kısa süre içinde küresel çapta en çok aratılan ve merak edilen ürünler arasına girdi. HELLO! Magazine ve Yahoo Shopping gibi prestijli uluslararası yayınlarda da detaylıca incelenen bu özel bakım cihazının detayları, ev tipi estetik teknolojilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Geleneksel cilt bakım yöntemlerinin ötesine geçen bu cihaz, ev konforunda profesyonel klinik etkileri vadetmesi nedeniyle hem bakım tutkunlarının hem de sektör uzmanlarının yakın takibinde yer alıyor.

Klasik LED Maskelerden Farkı Ne? Lazer Teknolojisinin Gücü

Piyasada sıklıkla karşılaşılan standart LED maskeler cildin yüzeyine etki ederken, JOVS 4D Lazer Işık Terapi Maskesi adından da anlaşılacağı üzere odaklanmış lazer ışık teknolojisi kullanıyor. Bu yenilikçi yaklaşım sayesinde ışık demetleri cildin çok daha alt katmanlarına kadar derinlemesine nüfuz edebiliyor. Ürünün teknik verilerine göre, geleneksel maskelere kıyasla 6 kat daha güçlü bir etki sunduğu belirtiliyor.

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Cihazın sunduğu bu yüksek performans, cilt altındaki hücresel yenilenme süreçlerini hızlandırarak daha kısa sürede kalıcı sonuçlar elde edilmesine imkân tanıyor.

Cihazın Öne Çıkan Teknik Özellikleri ve Modları

Üst segment bir ev tipi güzellik ve bakım cihazı olarak tasarlanan maske, kullanıcı dostu fonksiyonel detaylarıyla da dikkat çekiyor. Cihazın başlıca teknik ve tasarım özellikleri şunlardır:

4D Esnek Tasarım: Yüzün anatomik hatlarına kusursuz bir şekilde uyum sağlayan hafif ve esnek yapısı sayesinde, kullanıcılar seans sırasında günlük işlerine devam edebilir ve yüksek hareket özgürlüğü elde eder.

Üç Farklı Bakım Modu: Cihazda cildin ihtiyacına göre seçilebilen yatıştırıcı (M1) , standart (M2) ve derin bakım (M3) olmak üzere üç farklı çalışma modu bulunuyor.

Esnek Zaman Seçenekleri: Kullanım süresini kişiselleştirmek isteyenler için 10, 15 veya 20 dakikalık farklı zamanlayıcı alternatifleri sunuluyor.

Lüks Segment Fiyatlandırması: Gelişmiş teknolojisi ve malzeme kalitesiyle üst düzey bir konumda yer alan cihazın yurt dışı satış fiyatı yaklaşık 739 dolar seviyesinde seyrediyor.

Hızlı Etki Süresi ve Tavsiye Edilen Kullanım Rutini

Klasik LED cihazlarda gözle görülür sonuçlar genellikle 6 ila 8 hafta gibi bir sürede ortaya çıkarken, bu lazer maskenin düzenli kullanımda 2 ila 4 hafta içinde ince çizgileri azalttığı ve cilt tonunu eşitlediği ifade ediliyor. Uzmanların ve markanın önerdiği kullanım rutinleri ise cildin ihtiyacına göre değişiklik gösteriyor: