Bir dönem sahnelerin tozunu attıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü oryantal Asena, sekiz aydır aşk yaşadığı iş insanı Kani Kudu ile sessiz sedasız nikâh masasına oturdu. Sürpriz evliliğini duyuran ünlü isim, eşi hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Türk dans tarihinin en tanınmış isimlerinden biri olan ve bir dönem magazin kulislerinin vazgeçilmez figürleri arasında yer alan 48 yaşında ki Asena, uzun süredir ekranlardan ve kameralardan uzak bir hayat sürüyordu.

Özel yaşamını göz önünde yaşamaktan kaçınan ünlü oryantal, hakkındaki merak edilen sessizliği geçtiğimiz günlerde katıldığı bir magazin programında bozdu.

50 yaşındaki İş insanı Kani Kudu ile yaklaşık sekiz aydır gözlerden uzak bir ilişki yürüten Asena, sevgilisiyle resmi olarak nikâh masasına oturduklarını açıkladı.

Çiftin evliliğini yakın çevresi dışında kimseyle paylaşmaması ve tamamen sade bir tören tercih etmesi dikkat çekerken, bu hamle magazin basını tarafından büyük bir sürpriz olarak karşılandı.

Eşi Hakkında Yaptığı "Kadından Anlıyor" Açıklaması Çok Konuşuldu

Evlilik haberinin duyulmasının ardından eşine duyduğu hayranlığı ve sevgiyi dile getiren Asena, Kani Kudu'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Eşinin kişiliğine, tarzına ve zevkine olan hayranlığını gizlemeyen ünlü isim, yaptığı açıklamada şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

Eşine Övgüler Yağdırdı: Asena, eşi Kani Kudu'nun son derece dürüst bir insan olduğunu belirterek, hayranlığını açık bir dille ifade etti.

Çarpıcı İfade: Ünlü oryantal, eşinden bahsederken "Benim kocam kadından anlıyor. Çok zevkli, çok dürüst" diyerek magazin gündeminde günün en çok konuşulan sözlerine imza attı.

Kani Kudu Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?





25 Mayıs 1976 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Türk iş insanı Kani Kudu, iş dünyasındaki başarılı kariyeriyle tanınmaktadır. Kudu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Kudu; Bursa ve Yalova merkezli olmak üzere inşaat, müteahhitlik, gayrimenkul geliştirme, kentsel dönüşüm, konut üretimi ile tarım ve hayvancılık sektörlerinde geniş çaplı faaliyetler yürütmektedir.

Kariyerinin ilk dönemlerinde paslanmaz sac ve endüstriyel mutfak ticaretiyle de ilgilenen başarılı iş insanı, geçmişte Bursaspor yönetiminde üstlendiği görevlerle de spor camiasında adından söz ettirmiştir.

Asena'nın Evlilik Geçmişi ve Özel Hayatı

Magazin dünyasında her adımı ilgiyle takip edilen Asena'nın geçmişteki evlilikleri de yeniden merak konusu oldu. Ünlü isim, özel hayatıyla ilgili daha önce de şu önemli evrelerden geçmiști:

Hasan Dere Evliliği (2017 - 2025): Asena, daha önce 2017 yılında yine iş insanı Hasan Dere ile hayatını birleştirmişti. Yurt dışında ve Türkiye'de sürdürdükleri evliliklerini uzun süre göz önünde tutan çift, 2025 yılında yollarını dostça ayırarak boşanmıştı.

Yeni Bir Sayfa: Önceki evliliğinin sonlanmasının ardından uzun süre kalbini aşka kapatan ve gözlerden uzak sakin bir yaşamı tercih eden Asena'nın, Kani Kudu ile bulduğu yeni mutluluk hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

Sürpriz nikâhın ardından çiftin balayı planları ve birlikte yapacakları ilk ortak açıklamalar magazin basını tarafından yakın takibe alınırken, Asena'nın bu mutlu evliliği sosyal medyada da en çok paylaşılan konular arasına girdi.