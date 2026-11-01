Milyonlarca emekli ve memurun ocak ayında alacağı maaş artışlarına ilişkin yeni hesaplamalar gündeme geldi. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi, Finansal Kurumlar Birliği ve enflasyon beklentileri üzerinden oluşturulan üç farklı senaryo, yeni yıl maaşlarına ilişkin önemli rakamlar ortaya koydu. Kesin zam oranı için yılın son enflasyon verileri bekleniyor.

Ocak 2027 emekli ve memur maaşı zammı için geri sayım sürerken, ekonomik kuruluşların yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yeni hesaplamalar yapıldı. Farklı anket sonuçları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile kamu çalışanlarının maaşlarında oluşabilecek artışlara ilişkin üç senaryo ortaya çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finansal Kurumlar Birliği ve AA Finans'ın ekim ayında yayımlanan beklentilerinde yıl sonu enflasyonu yüzde 29,63 ile yüzde 30,06 arasında öngörüldü.

Ancak söz konusu tahminler kesinleşmiş maaş artışlarını göstermiyor. Nihai oranlar, 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun tamamlanmasıyla belirlenecek.

Ocak 2027 Emekli ve Memur Zam Oranları

Üç anketin yıl sonu beklentilerine göre hesaplanan maaş artış senaryoları şöyle:

TCMB anketi: Yıl sonu enflasyon yüzde 29,63; SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 10,08; memur zammı yüzde 8,02.

FKB anketi: Yıl sonu enflasyon yüzde 30,06; SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 10,45; memur zammı yüzde 8,39.

AA Finans anketi: Yıl sonu enflasyon yüzde 29,64; SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 10,09; memur zammı yüzde 8,03.

Böylece emekliler ve memurlar için farklı artış aralıkları hesaplanıyor.

En Düşük Emekli Maaşı Hesaplaması

Mevcut 23.552 TL'lik en düşük emekli aylığına yüzde 10,08 artış uygulanması halinde tutar yaklaşık 25.926 TL oluyor.

Yüzde 10,45'lik senaryoda ise hesaplanan rakam 26.013 TL'ye ulaşıyor.

Ancak en düşük emekli aylığının artırılması için ayrıca yasal düzenleme gerekiyor. Bu nedenle hesaplanan tutarlar otomatik olarak ödenecek maaşlar anlamına gelmiyor.

Memur ve Memur Emeklilerinin Yeni Maaşları

En düşük memur maaşının 70.224 TL olduğu hesaplamada, yüzde 8,02 artışla 75.856 TL, yüzde 8,39 artışla 76.116 TL seviyesine ulaşılması öngörülüyor.

En düşük memur emeklisi aylığı ise 31.527 TL üzerinden yapılan hesaplamalarda yaklaşık 34.055-34.172 TL arasında değişiyor.

Ocak Zammı İçin Enflasyon Takvimi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı altı aylık enflasyona göre belirlenirken memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşme hükümleri uygulanıyor.

Kesin zam oranları, aralık ayı enflasyonunun Ocak 2027'de açıklanmasıyla netleşecek.