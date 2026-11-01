Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi için başvuru tarihi açıklandı. Oda ve borsa üyesi işletmelere nefes aldıracak yeni kredi paketinde azami limit 5 milyon TL olarak belirlenirken, başvurular 3 Kasım 2026 Salı günü başlıyor.

Türkiye’deki oda ve borsa üyesi işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan yeni destek paketinde takvim netleşti. TOBB Nefes Kredisi için başvurular 3 Kasım 2026 Salı günü itibarıyla resmi olarak başlıyor.

Bu finansman desteğinden yalnızca TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler faydalanabilecek. İş dünyasının uzun süredir merakla beklediği bu adım, özellikle üretim, ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmaların nakit akışını rahatlatmayı amaçlıyor.

Kredi Limiti ve İlave Finansman Detayları Açıklandı!

İşletmelerin finansal güçlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan pakette kredi üst sınırları net bir şekilde belirlendi. Buna göre, bir firma azami 5 milyon TL kredi kullanabilecek.

Ayrıca, bu yıl içerisinde daha önce Nefes kredisi kullanmış olan işletmeler de unutulmadı. Bu kapsamdaki firmalar, toplam tutarı 5 milyon TL’ye tamamlayacak şekilde ilave kredi kullanma hakkına sahip olacak.

Kredi Hacmi ve 50 Milyar TL Olarak Açıklandı!

Haziran 2026’dan bugüne kadar piyasaya sunulan destek mekanizmaları kapsamında toplam 45 milyar TL kredi kullandırıldığı açıklandı.

Yeni devreye alınan bu güçlü dilimle birlikte, piyasaya ilave 50 milyar TL kredi kullandırılması hedefleniyor. Bu devasa finansman hacmi, işletmelerin dönemsel borçlanma ve yatırım ihtiyaçları için önemli bir can suyu niteliği taşıyor.

Ödeme Koşulları ve Faiz Oranları Kolaylaştırıldı!

İşletmelerin geri ödeme süreçlerinde zorlanmaması için esnek koşullar hazırlandı. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil azami 48 ay vadeli olacak şekilde kurgulandı.

Faiz oranları ise vade yapısına göre kademeli olarak belirlendi. Buna göre, 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak. Bu yapı, işletmelere uzun vadeli ve öngörülebilir bir finansal planlama imkanı sunuyor.

Krediyi Hangi Bankalar Verecek?

İşletmelerin başvurularını kolaylıkla yapabilmesi ve süreci hızlı bir şekilde tamamlayabilmesi için anlaşmalı banka listesi duyuruldu.

TOBB Nefes Kredisi sürecinde görev alacak bankalar şu şekildedir: Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası, DenizBank, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, QNB ve Ziraat Katılım Bankası. Üyeler, bu bankaların şubeleri aracılığıyla başvurularını iletebilecek.