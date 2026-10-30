ODTÜ’de Cumhuriyet’in 103. yılı için düzenlenecek beş kilometrelik koşu, 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak. Ön kayıt gerektirmeyen etkinliğe kampüs dışından da katılım sağlanabilecek. Misafirler, giriş kapılarında Cumhuriyet Koşusu için geldiklerini belirterek saat 13.00’ten itibaren yerleşkeye alınacak. İşte başlangıç noktası, günün programı ve araçla veya yürüyerek gelecekler için açıklanan giriş ayrıntıları.

Ankara’da Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini sporla birleştirmek isteyenler, yarın ODTÜ’de buluşacak. 31 Ekim 2026 Cumartesi günü düzenlenecek Cumhuriyet Koşusu, saat 16.00’da Devrim Stadyumu’ndan başlayacak. Kampüs içinde gerçekleştirilecek etkinlik, öğrencilerin ve üniversite mensuplarının yanı sıra misafirlerin katılımına da açık olacak.

Etkinliğe dışarıdan gelmek isteyenler için en önemli ayrıntı, kampüse kabul saatinin koşunun başlangıcından farklı olması. Katılımcıların yolculuklarını yalnızca start saatine göre değil, girişten stadyuma ulaşmak için gereken zamanı da düşünerek planlaması yararlı olacaktır.

Misafirler kampüse saat kaçta girebilecek?

METURUN’un yayımladığı bilgilere göre Cumhuriyet Koşusu’na katılacak misafirler, 31 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren yerleşkeye giriş yapabilecek. Bunun için giriş kapılarında Cumhuriyet Koşusu’na katılmak amacıyla geldiklerini belirtmeleri gerekiyor.

Duyuruda misafirlerin yaya olarak veya özel araçlarıyla kampüse alınabileceği açıklanıyor. Ancak araçla giriş yapılabilmesi, stadyumun hemen yanında park yeri bulunacağı anlamına gelmiyor. Araçla geleceklerin kampüs içindeki yönlendirmelere göre hareket etmesi ve buluşma noktasına ulaşmak için zaman bırakması uygun olacaktır.

Arkadaşlarıyla farklı noktalardan gelecek katılımcılar açısından, kampüs kapısında mı yoksa stadyumda mı buluşulacağının önceden kararlaştırılması da planı kolaylaştırabilir.

Beş kilometrelik koşu için kayıt gerekiyor mu?

5K Cumhuriyet Koşusu için ön kayıt gerekmiyor. Organizasyon sayfasında bu parkurun, ODTÜ öğrencileri ve mensuplarıyla birlikte kampüs dışından katılmak isteyen her yaştan kişiye açık olduğu belirtiliyor.

Aynı organizasyondaki 15K, 30K ve 70K parkurlarının kayıt işlemleri ve katılım kuralları ayrı. Dolayısıyla uzun mesafeli yarışlar için yayımlanan kayıt tarihlerini, beş kilometrelik Cumhuriyet Koşusu’yla karıştırmamak gerekiyor. Ayrıca 5K parkurunda tasnif bulunmadığı açıklanıyor.

Bu ayrım, internette “METU RUN kayıtları” başlığıyla karşılaşanlar için önemli. Yalnızca Cumhuriyet Koşusu’na katılmayı düşünenlerin, seçtikleri parkurun bilgilerini esas alması yeterli bir başlangıç olacaktır.

Etkinlik programında neler var?

ODTÜ Spor Müdürlüğünün programında stadyumda toplanma saati 12.00 olarak yer alıyor. Kampüs dışından gelecek misafirler için açıklanan giriş saati ise 13.00; bu iki bilgi birbirinden ayrı değerlendirilmeli.

Gün boyunca müzik yayını ve çeşitli etkinlikler planlanıyor. 14.30–15.45 arasındaki sportif etkinlikler, hava koşullarının uygun olması durumunda gerçekleştirilecek. Saat 15.50’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı, 15.55’te açılış konuşması yapılacak. Koşu 16.00’da başlayacak; programda kapanış saati 18.30 olarak belirtiliyor.

Koşmadan, yürüyerek katılmak mümkün mü?

ODTÜ Spor Müdürlüğü, geleneksel Cumhuriyet Koşusu’nun temel amacını bir araya gelmek olarak anlatıyor. Etkinliğin yarışma odaklı olmadığını belirten müdürlük, katılımcıların parkuru koşarak veya yürüyerek tamamlayabildiğini ifade ediyor.

Böylece etkinlik, farklı tempolarda hareket etmek isteyenlerin aynı kutlamada buluşmasına imkân veriyor. Katılımcıların kendi temposuna uygun ilerlemesi, rahat hareket edebilecekleri kıyafet ve ayakkabı seçmesi gezi hazırlığının pratik parçaları arasında bulunuyor.