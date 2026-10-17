Vefat Eden Yakınınızın Gizli Borçlarını ve Kredi Kartı Borçlarını e-Devlet Üzerinden Nasıl Sorgulayabilirsiniz? Vefat eden yakınlarının ardından mirasçılara kalan borç yükü, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve e-Devlet iş birliğiyle duyurulan yeni rapor sistemi sayesinde kolayca öğrenilebiliyor. Artık mirasçılar, yasal süre içerisinde borç durumunu sorgulayarak mağduriyet yaşamamak adına dijital kanallar üzerinden detaylı bilgi alabiliyor.

Hukuk sistemimizde ve sosyal yaşamda mirasçılara kalan en büyük endişelerin başında, vefat eden kişinin geride bıraktığı mal varlığından ziyade gizli borçlar ve banka yükümlülükleri geliyor. Bir yakınının vefatıyla sarsılan varisler, hak sahipliği sürecinde unvanlarını devralırken bazen bilinmeyen borçlarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu durumun önüne geçmek ve vatandaşların hak kaybı yaşamasını engellemek amacıyla Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile ilgili kamu kurumları ortak bir çalışma başlattı. e-Devlet kapısı üzerinden entegre edilen yeni raporlama sistemi sayesinde, mirasçılar artık geride kalan borç yükünü çok daha şeffaf ve hızlı bir şekilde öğrenebiliyor.

Miras hukuku gereğince, vefat eden bir kişinin mal varlığı kadar borçları da mirasçılarına geçiyor. Ancak yasal süreler içerisinde doğru adımların atılmaması durumunda varisler borç batağıyla karşılaşabiliyor. Yeni devreye sokulan TBB raporu sorgulama ekranı, bu belirsizliği ortadan kaldırarak hayat kurtarıcı bir rol üstleniyor.

e-Devlet Üzerinden TBB Raporu Nasıl Alınır?

Geçmiş yıllarda banka banka gezerek ya da mahkemeler aracılığıyla yürütülen borç araştırma süreçleri, dijitalleşme hamleleriyle birlikte tamamen e-Devlet sistemine taşındı. Vatandaşların günlerce noter ve banka şubelerinde zaman kaybetmesinin önüne geçen bu yeni uygulama, büyük bir kolaylık sağlıyor.

Sistemi kullanmak isteyen mirasçıların izlemesi gereken adımlar ve dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:

Vefat eden kişinin yasal mirasçısı olduğunuzu gösteren veraset belgesinin (mirasçılık belgesi) elinizde bulunması gerekir.

e-Devlet kapısına T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi" veya ilgili yeni rapor hizmeti yazılır.

İlgili hizmet başlığı altında yer alan başvuru adımları takip edilerek merhuma ait borç döküm raporu dijital ortamda görüntülenir.

Alınan raporda, vefat eden kişinin Türkiye genelindeki tüm bankalarda bulunan kredi kartı borçları, tüketici kredileri, kredili mevduat hesapları ve açık takipler net bir şekilde listelenir.

Miras Kalan Borçlar İçin Hangi Adımlar Atılmalı?

e-Devlet ve TBB raporu sayesinde borçların toplam miktarını öğrenen mirasçılar, ardından hukuki haklarını değerlendirmek üzere harekete geçiyor. Çıkan borç tablosu, merhumun mal varlığından fazla ise mirasçılar için kritik bir karar süreci başlıyor. Türk Medeni Kanunu gereğince mirasçılara tanınan mirasın reddi (retçilik) hakkı, bu aşamada en büyük güvenceyi oluşturuyor.

Rapor sonucunda borç yükünün varlıktan fazla olduğunu gören hak sahipleri, yasal süreler içerisinde ilgili sulh hukuk mahkemelerine başvurarak mirası resmi olarak reddedebiliyor. Bu sayede mirasçılar, kendi kişisel mal varlıklarını merhumun borçlarından koruma altına alıyor. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için yasal sürelerin çok dikkatli takip edilmesi gerekiyor.

Süreçte Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Detaylar

Uzmanlar, vefat eden yakınlarının ardından borç sorgulaması yapacak olan vatandaşların son derece uyanık olması gerektiğinin altını çiziyor. TBB'nin sunduğu bu yeni rapor sistemi yalnızca resmi banka ve finans kuruluşlarını kapsıyor. Şahıs borçları veya resmi olmayan alacaklar bu raporda yer almayabilir. Bu nedenle varislerin, banka borçlarını öğrendikten sonra ticari ilişkileri de titizlikle incelemesi öneriliyor.

Yeni nesil dijital kamu hizmetleri sayesinde, miras süreçlerindeki belirsizlikler minimum seviyeye indirilirken vatandaşlar haklarını daha bilinçli bir şekilde savunabiliyor. Borç yüküyle karşı evlatların ve yakınların mağdur olmaması adına, vefat sonrasındaki ilk haftalarda e-Devlet üzerinden bu raporun alınması hayati önem taşıyor.