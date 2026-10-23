Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Etimesgut Bağlıca'da hizmete açılan Cumhuriyet Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, modern altyapısı ve devasa kapasitesiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 9 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan tesiste yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonları, basketbol sahaları ve profesyonel grup stüdyoları sporseverleri bekliyor.

Başkent Ankara'da spor altyapısını güçlendirmek ve vatandaşları sağlıklı yaşamla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen projeler aralıksız sürdürülüyor. Etimesgut ilçesinin hızla gelişen ve nüfus yoğunluğu artan bölgelerinden biri olan Bağlıca'da kapılarını açan Cumhuriyet Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, kısa sürede bölgenin en kapsamlı yaşam ve spor merkezlerinden biri haline geldi. Modern mimarisi, çevre dostu altyapısı ve geniş donatılarıyla dikkat çeken tesis, her yaş gruptan sporseverin buluşma noktası oluyor.

Yaklaşık 9 bin metrekarelik kapalı alan ve 5 bin metrekarelik kullanım alanı üzerine kurulan bu dev tesis, yalnızca bir yüzme havuzu değil, aynı zamanda çok yönlü bir spor kompleksinin tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Haber görseli

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Su Sporları Altyapısı

Tesisin en çok ilgi gören bölümlerinin başında profesyonel standartlara sahip yüzme havuzu geliyor. Su sporlarına meraklı vatandaşlar için tasarlanan alanda şu özellikler yer alıyor:

Ölçüler: 25 metre uzunluğunda ve 12,5 metre genişliğinde modern bir yarı olimpik yüzme havuzu.

Güvenlik ve Hijyen: Alanında uzman cankurtaranlar ve eğitmenlerin sürekli sahada aktif olduğu tesiste, su kalitesi ve hijyen standartları en üst düzeyde tutuluyor.

Çevreci Sistem: Tesisin havuz altyapısında yer alan gri su hattı sayesinde atık sular depolanarak yeniden kullanım kazanabiliyor, bu yönüyle çevre dostu bir yapı sergiliyor.

Geniş Fitness Alanı ve Profesyonel Grup Stüdyoları

Sağlıklı yaşam ve formunu korumak isteyenler için tesiste son derece kapsamlı bir fitness ve egzersiz alanı oluşturuldu.

Fitness Salonu: Yeni nesil kardiyo ve güç geliştirme ekipmanlarının yer aldığı 600 metrekarelik dev fitness alanı , sporcuların tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Grup Dersleri: Kadın üyeler başta olmak üzere sporseverler için haftanın 7 günü aktif olan reformer pilates, mat pilates, yoga ve zumba gibi branşlarda profesyonel grup dersleri veriliyor.

Takım Sporları ve Kapalı Salon Donatıları

Bireysel sporların yanı sıra takım sporu tutkunlarını da unutmayan tesis, uluslararası standartlara yakın salonları bünyesinde barındırıyor.

Saha Kapasitesi: Tesiste yer alan 284 seyirci kapasiteli basketbol ve voleybol sahaları , amatör ve yarı profesyonel müsabakalara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip.

Ek Alanlar: Kapalı salonların yanı sıra açık alanda yer alan basketbol, badminton ve voleybol sahaları ile çocuk oyun alanları, kompleksi her yaş grubuna hitap eden bir cazibe merkezine dönüştürüyor.

Çevreci Altyapı ve Konforlu Hizmet Anlayışı

Metropol İmar AŞ işbirliğiyle kazandırılan Cumhuriyet Spor Kompleksi, sadece sportif imkanlarıyla değil, sürdürülebilir enerji sistemleriyle de örnek teşkil ediyor. Çatısında yer alan güneş panelleri sayesinde kendi elektrik enerjisinin önemli bir kısmını üreten tesis, düşük karbon ayak iziyle dikkat çekiyor.

Şifreli kapı kilit sistemleri, modern duş alanları, geniş soyunma odaları ve güler yüzlü profesyonel kadrosuyla Bağlıca sakinlerine kaliteli bir hizmet sunan tesis, Ankara'daki spor yatırımlarının en güzel örnekleri arasında yerini aldı. Haftanın her günü yoğun ilgi gören merkeze kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar Etimesgut'taki tesise başvuru yapabiliyor.