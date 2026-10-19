Engelli vatandaşların yararlandığı ÖTV muafiyetli sıfır otomobil alımlarında Ekim 2026 fiyat listesi netleşti. 2026 yılı üst limitinin 2 milyon 873 bin 900 TL olduğu pazarda en ucuz model 820 bin 500 TL'den başlıyor. Listede yerli üretim ve hibrit seçenekler de yer alıyor.

Engelli bireylerin araç alımında yararlandığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinde Ekim 2026 dönemi güncel satış rakamları paylaşıldı. 2026 yılı için belirlenen 2 milyon 873 bin 900 TL'lik yasal üst limit doğrultusunda, Türkiye pazarında satılan çok sayıda binek ve ticari model muafiyet kapsamına dahil edildi.

ÖTV Muafiyetli En Ucuz Sıfır Otomobil Fiyatları

Ekim 2026 itibarıyla ÖTV muafiyetiyle satın alınabilen en uygun fiyatlı binek otomobil 820 bin 500 TL seviyesinden başlıyor. Bu grupta yer alan popüler modellerin başlangıç tutarları şunlardır:

Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet Easy: 820 bin 500 TL

820 bin 500 TL Ford Transit Courier Trend Van 1.0 EcoBoost: 890 bin TL

890 bin TL Hyundai i20 1.0 T-GDI Jump Manuel: 906 bin TL

906 bin TL Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Jump Manuel: 956 bin TL

956 bin TL Renault Clio Evolution Plus: 1 milyon 46 bin 400 TL

1 milyon 46 bin 400 TL Renault Megane Sedan Touch 1.3 TCe: 1 milyon 51 bin 200 TL

1 milyon 51 bin 200 TL Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1 milyon 97 bin 6 TL

Marka Marka ÖTV'siz Popüler Araç Seçenekleri

ÖTV muafiyetli araç listesinde yerli üretim Togg T10X modelinin yanı sıra Toyota, Renault ve Ford'un öne çıkan versiyonları dikkat çekiyor. Togg T10X V1 RWD uzun menzil modeli 1 milyon 848 bin TL fiyat etiketiyle alıcı buluyor. Toyota tarafında Corolla 1.5 Dream 1 milyon 199 bin 784 TL, Corolla Hybrid 1.8 Dream 1 milyon 429 bin 199 TL ve C-HR Hybrid 1.8 Flame 1 milyon 418 bin 611 TL olarak listeleniyor.

Renault modellerinde Duster evolution Eco-G 1 milyon 65 bin 600 TL, Duster techno Full hybrid 1 milyon 514 bin TL ve Boreal evolution Turbo TCe EDC 1 milyon 260 bin 500 TL seviyesinde satışa sunuluyor. Ford Tourneo Courier serisinde ise Trend 1.0 EcoBoost 1 milyon 55 bin TL, Titanium 1.5 EcoBlue manuel versiyon 1 milyon 370 bin TL fiyatla alıcıya ulaşıyor.

ÖTV Muafiyetli Araç Alma Şartları ve Yasal Süre

ÖTV istisnasından faydalanmak için belirlenen sağlık raporu oranları, yerlilik kriteri ve yasal bekleme sürelerinin eksiksiz karşılanması gerekiyor. Yürürlükteki yasal mevzuat kapsamındaki temel şartlar şunlardır: