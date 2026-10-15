Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle satın alabileceği otomobillerin ekim ayı güncel fiyat listeleri duyuruldu. Düzenlemeyle birlikte şartları karşılayan belirli marka ve modellerdeki güncel tutarlar ile indirimli fiyat seçenekleri netlik kazandı.

Özel Tüketim Vergisi muafiyetinden yararlanarak otomobil sahibi olmak isteyen engelli bireyler için ekim ayı satış listeleri yayımlandı. Yasal mevzuat çerçevesinde belirlenen kurallara uygun olarak satışa sunulan modeller arasında Toyota, Fiat, Renault ve Hyundai markalarının çeşitli donanım paketleri yer alıyor. Güncellenen yeni tarifelerle birlikte bazı modellerde fiyat indirimleri de kayıtlara geçti.

ÖTV Muafiyetli Satışa Sunulan Popüler Modeller

Ekim ayında geçerli olan ÖTV muafiyetli satış listesinde en uygun fiyatlı seçenekler arasında Fiat Egea, Hyundai i20, Renault Clio ve Toyota Corolla modelleri öne çıkıyor. Engelli bireylerin engel derecelerine göre yararlanabildiği bu imkanda yalnızca belirlenen kriterlere uyan sınırlı sayıdaki araç muafiyet kapsamına alınıyor.

Markalara Göre ÖTV Muafiyetli Başlangıç Fiyatları

Piyasada en çok tercih edilen modellerin muafiyet kapsamındaki başlangıç fiyat seviyeleri donanım paketlerine ve şanzıman tiplerine göre değişiklik gösteriyor:

Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Manuel: 820.500 TL

820.500 TL Hyundai i20 Jump Manuel: 845.714 TL

845.714 TL Renault Clio Evolution Plus TCe EDC: 1.045.714 TL

1.045.714 TL Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.097.006 TL

Ekim Ayı Güncel Muafiyetli Araç Fiyat Tablosu

Yayımlanan listelere göre öne çıkan modellerin indirimli ÖTV muafiyetli satış bedelleri şu şekilde sıralanıyor:

Marka ve Model Yakıt ve Şanzıman ÖTV Muafiyetli Fiyat Fiat Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP Dizel Manuel 820.500 TL Hyundai i20 Jump Benzin Manuel 845.714 TL Hyundai Bayon Jump Benzin Manuel 895.429 TL Renault Clio Evolution Plus TCe 115 hp Benzin Otomatik 1.045.714 TL Renault Duster Evolution Eco-G 120 hp LPG Manuel 1.060.000 TL Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S Benzin Otomatik 1.097.006 TL Toyota C-HR Hybrid 1.8 Flame e-CVT Hibrit Otomatik 1.418.611 TL

Mevzuat gereği ÖTV istisnasından faydalanmak isteyen vatandaşların yetkili sağlık kuruluşlarından alınan geçerli sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekiyor. Hak sahipleri belirlenen yasal sınırlar dahilindeki araçları ÖTV ödemeden satın alabiliyor.