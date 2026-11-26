Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşları için yaş ve prim gününe dayalı kademeli zam senaryosunu paylaştı. Çalışmada yüzde 10 enflasyon farkının ardından en düşük aylığın 30 bin liraya tamamlanması ve üzerine refah payı eklenmesi öngörülüyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli aylıklarına yönelik hazırladığı yeni zam projeksiyonunu kamuoyuyla paylaştı. Çalışmada, ocak döneminde beklenen yüzde 10 civarındaki enflasyon farkına ek olarak yaş ve prim gün sayısını esas alan kademeli refah payı sistemi gündeme getirildi.

Kademeli Refah Payı Modeli Nasıl Uygulanacak

Önerilen sistemde ilk olarak mevcut emekli aylıklarına yüzde 10 enflasyon farkı yansıtılıyor. Artış sonrası 30.000 TL altında kalan tutarlar taban aylığa tamamlanıyor ve ardından sigortalının yaşı ile prim gününe göre yüzde 5 ila yüzde 15 arasında ilave refah payı aktarılıyor.

Erdursun tarafından paylaşılan simülasyona göre mevcut 23.552 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 10 enflasyon farkıyla 25.907 TL seviyesine çıkıyor. Bu rakam 4.093 TL tamamlama desteğiyle önce 30.000 TL taban sınırına getiriliyor, ardından refah payı oranları devreye giriyor.

Yaş ve Prim Gününe Göre Refah Payı Oranları

Hazırlanan tabloda prim gün sayısı ile yaş ilerledikçe refah payı oranlarının kademeli olarak yükselmesi öngörülüyor. Model kapsamında belirlenen oran dağılımı şu şekildedir:

3.600 güne kadar: 50 yaş ve altı için yüzde 5, 51-60 yaş arası için yüzde 6, 61 yaş ve üzeri için yüzde 7

50 yaş ve altı için yüzde 5, 51-60 yaş arası için yüzde 6, 61 yaş ve üzeri için yüzde 7 3.601 - 5.000 gün: 50 yaş ve altı için yüzde 6, 51-60 yaş arası için yüzde 7, 61 yaş ve üzeri için yüzde 8

50 yaş ve altı için yüzde 6, 51-60 yaş arası için yüzde 7, 61 yaş ve üzeri için yüzde 8 5.001 - 7.000 gün: 50 yaş ve altı için yüzde 8, 51-60 yaş arası için yüzde 9, 61 yaş ve üzeri için yüzde 10

50 yaş ve altı için yüzde 8, 51-60 yaş arası için yüzde 9, 61 yaş ve üzeri için yüzde 10 7.001 - 9.000 gün: 50 yaş ve altı için yüzde 10, 51-60 yaş arası için yüzde 11, 61 yaş ve üzeri için yüzde 12

50 yaş ve altı için yüzde 10, 51-60 yaş arası için yüzde 11, 61 yaş ve üzeri için yüzde 12 9.001 gün ve üzeri: 50 yaş ve altı için yüzde 13, 51-60 yaş arası için yüzde 14, 61 yaş ve üzeri için yüzde 15

Örnek Maaş Hesaplamaları ve Bütçe Dengesi

Modelde 30.000 TL taban aylığa sahip bir emeklinin geliri yaş ve primine bağlı olarak 31.500 TL ile 34.500 TL aralığına yerleşiyor. Mevcut aylığı 40.000 TL olan bir hak sahibinin eline geçecek tutar ise yüzde 10 enflasyon farkı ve refah payı eklenmesiyle 46.200 TL ile 50.600 TL aralığında hesaplanıyor.

Toplam 17 milyon 168 bin 674 emekli ve hak sahibini kapsayan projeksiyonda, 850 milyar liralık tahmini kaynak sınırı gözetildiğinde yüzde 10 seviyesindeki ortalama refah payının 824 milyar TL maliyetle bütçe sınırında karşılanabileceği belirtiliyor.