Ankara'nın en popüler yaprak döner markalarından biri olan Peçenek Döner, eşsiz lezzeti, kaliteli eti ve zengin ikramlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2026 yılı güncel menü fiyatları, porsiyon gramajları ve masayı donatan geleneksel ikram çeşitleri, döner severlerin arama motorlarında en çok araştırdığı konuların başında geliyor.

Türk mutfağının başkentteki en önemli kalelerinden biri olan ve yıllardır kalitesinden taviz vermeden hizmet sunan Peçenek Döner , benzersiz lezzetiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kızılcahamam'dan gelen %100 yerli dana etlerinin özel marinasyon süreçlerinden geçirilerek kuzu kuyruk yağıyla harmanlandığı bu eşsiz lezzet, hem yerli halkın hem de şehre gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Yeme-içme sektöründeki maliyet güncellemeleriyle birlikte merakla beklenen 2026 yılı güncel menü fiyatları netleşti. İşletmenin sunduğu porsiyon seçenekleri, gramaj detayları ve masayı donatan zengin ikramlar kalburüstü bir lezzet deneyimi vadediyor.

Döner Çeşitleri ve Gramaj Fiyatları

Geleneksel yaprak dönerin inceliklerini ustalıkla yaşatan Peçenek Döner, farklı tüketim alışkanlıklarına hitap eden alternatifler sunuyor.

Döner (Porsiyon): İçeriğinde yer alan 140 gram dana eti, özel yoğurt ve soğan suyu harcıyla hazırlanan porsiyon döner 660,00 ₺ fiyatla satışa sunuluyor. (849 kcal)

Kapalı Döner: 140 gram dana dönerin kaşar, tereyağı ve yeşil biber ile harmanlanarak pide hamurunda sunulduğu özel lezzet ise 720,00 ₺ olarak belirlendi. (982 kcal)

Isıt Ye Döner: Evde pratik bir şekilde bu lezzeti yaşamak isteyenler için şoklanarak dondurulan ürün, kilogram bazında 3.500,00 ₺/Kg fiyat etiketiyle raflarda yerini alıyor.

Zengin Pide Çeşitleri ve Ek Malzeme Tarifeleri

Dönerin yanı sıra fırından taze çıkan çıtır pide çeşitleriyle de iddialı olan işletme, tek fiyat politikası uyguladığı zengin seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Kıymalı Pide: 140 gram dana kıyma ve özel domates-soğan harcıyla hazırlanan klasik lezzet 480,00 ₺ 'den sunuluyor.

Kuşbaşılı Pide: Dana kuşbaşı ağırlıklı zengin içeriğiyle 540,00 ₺ fiyat etiketine sahip.

Kaşarlı, Sucuklu ve Karışık Pideler: Bol malzemeli Kaşarlı Pide (540,00 ₺), Sucuklu Pide (540,00 ₺) ve kuşbaşı, kıyma ile sucuğun birleştiği Karışık Pide (540,00 ₺) aynı fiyat kategorisinde yer alıyor.

Ayrıca isteğe bağlı olarak pidelere ilave kaşar 60 TL, ilave yumurta ise 30 TL farkla eklenebiliyor.

Çorba ve Yan Lezzetler

Yemeğe sıcak bir başlangıç yapmak isteyenler için ilikli kemik suyu ve yayla tereyağı ile hazırlanan geleneksel Mercimek Çorbası, tam porsiyon 150,00 ₺, yarım porsiyon ise 110,00 ₺ fiyatla misafirlerle buluşuyor. Çıtır lezzet arayanlar için hazırlanan 200 gramlık Patates Kızartması ise 150,00 ₺'den menüde yer alıyor.

Masayı Donatan Efsane İkramlar

Peçenek Döner'i rakiplerinden ayıran en büyük özelliklerin başında, siparişle birlikte masaya gelen ve tamamen ikram olarak sunulan lezzetler geliyor. Baharat ve limonla tatlandırılan Soğan Salatası, mevsime göre taze olarak hazırlanan Mevsim/Çoban Salata ve çıtır Turşu, hiçbir ekstra ücret alınmadan sofraları donatmaya devam ediyor. Kaliteli malzemesi ve şeffaf fiyat politikasıyla 2026 yılında da başkentin en çok tercih edilen adreslerinden biri olan Peçenek Döner, lezzet tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.