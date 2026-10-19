Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı Mihrimah Sultan rolünü başlangıçta reddettiğini açıkladı. Oyuncu, ilk evliliğinde eşinin çalışmasını istemediğini, daha sonra ailesine destek olmak ve kendi gelirini kazanmak için kararını değiştirdiğini anlattı. Karahan, boşanma döneminde mesleğinin ve çalışma arkadaşlarının kendisi için taşıdığı önemi de paylaştı. Açıklamalar, rolü kabul etme sürecini yeniden gündeme taşıdı.

Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mihrimah Sultan rolünü kabul etmeden önce yaşadığı kararsızlığı anlattı. Oyuncu, kendisine gelen ilk teklifi geri çevirdiğini, daha sonra çalışmaya devam etme kararı alarak projeye katıldığını söyledi.

Karahan’ın 18 Ekim’de basına yansıyan açıklamalarında, ilk evliliği sırasında mesleğini sürdürme konusunda yaşadığı anlaşmazlık ve ailesine karşı hissettiği sorumluluk öne çıktı. Oyuncu, rolü kabul etmesinin ardından kendi gelirini kazanmasının, boşanma döneminde kendisi için önemli olduğunu da dile getirdi.

İlk teklife neden “hayır” dedi?

Karahan, ilk evliliğinde eşinin oyunculuk yapmasını istemediğini belirtti. Mihrimah Sultan rolü teklif edildiğinde başlangıçta çalışmayacağını söylediğini aktardı.

Oyuncunun anlatımına göre ilk yanıtının arkasında, karaktere veya dizinin hikâyesine ilişkin bir itiraz bulunmuyordu. Karahan, kararını o dönemde özel hayatında yaşadığı durumla açıkladı. Daha sonra ise aynı teklifi yeniden değerlendirerek sete dönmeyi seçti.

Böylece izleyicilerin Mihrimah Sultan olarak tanıdığı oyuncunun projeye katılması, ilk görüşmede verdiği olumlu bir yanıtla gerçekleşmedi. Karahan’ın açıklaması, rolü üstlenmesinden önce farklı bir karar verdiğini ortaya koydu.

Kararını değiştirmesinde ailesi etkili oldu

Pelin Karahan, teklifi kabul etme nedenini anlatırken annesine ve kardeşine destek olma sorumluluğundan söz etti. Bir başkasına maddi açıdan bağımlı kalmak istemediğini belirten oyuncu, çalışmaya devam etmeyi tercih ettiğini söyledi.

Karahan’ın aktardığı süreçte iki konu birlikte öne çıktı: Ailesinin ihtiyaçlarına katkıda bulunmak ve kendi kazancını korumak. İlk aşamada geri çevirdiği oyunculuk teklifine dönmesinde bu düşüncelerin etkili olduğunu anlattı.

Oyuncu, açıklamasında rolü kabul etme kararını yalnızca kariyer hedefleri üzerinden değerlendirmedi. Çalışmanın günlük hayatındaki karşılığına ve ekonomik bağımsızlığının kendisi için ne ifade ettiğine de değindi.

Boşanma döneminde mesleğinin önemini anlattı

Karahan, boşandığı dönemi hatırlatırken işinin bulunmasından ve kendi parasını kazanabilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mesleğini sürdürmesinin, yaşadığı süreçte kendisine destek olduğunu söyledi.

Çalışma arkadaşlarının katkısını da vurgulayan oyuncu, onların yanında bulunmasının kendisi açısından önemli olduğunu belirtti. Karahan, bu desteğin evliliğini bitirme sürecindeki yerini kendi deneyimi üzerinden anlattı.

Açıklamalarında mesleğini yaparak kendisini yeniden hatırladığını ifade etti. Böylece Muhteşem Yüzyıl dönemini, yalnızca ekranda canlandırdığı karakterle değil, özel hayatında aldığı kararlarla birlikte değerlendirdi.

Kavak Yelleri’nden Mihrimah Sultan’a

Pelin Karahan, 2007–2011 yılları arasında yayımlanan Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle tanındı. Gençlik dizisinin ardından kariyerine dönem yapımı Muhteşem Yüzyıl ile devam etti.

Oyuncu, 2012’de Mihrimah Sultan karakterini üstlendi. Kavak Yelleri’ndeki Aslı’dan sonra farklı bir dönemin karakterini canlandıran Karahan’ın televizyon kariyerinde bu iki yapım önemli yer tuttu. Show TV’nin oyuncu biyografisinde de Kavak Yelleri ve Muhteşem Yüzyıl, kariyerinin başlıca projeleri arasında sıralanıyor.

Mihrimah Sultan rolü ne zaman duyurulmuştu?

Karahan’ın Muhteşem Yüzyıl’a katılacağı, dönemin haberlerinde de yer almıştı. Oyunculuğa verdiği aranın ardından diziyle ekrana döneceği belirtilen Karahan’ın, Hürrem Sultan’ın kızı Mihrimah Sultan’ı canlandıracağı açıklanmıştı.

O günlerde haberlerin odağında oyuncunun yeni karakteri vardı. Bugün yeniden gündeme gelen açıklamalar ise bu rolü üstlenmesinden önceki karar sürecine ışık tuttu. Karahan, başlangıçta reddettiği teklifin ardından neden çalışmayı seçtiğini kendi sözleriyle anlattı. haberturk.com

Rolü kabul etme kararından pişman olmadığını daha önce de söylemişti

Pelin Karahan, 2021’de yayımlanan bir röportajında da Mihrimah rolünü önce kabul etmediğini belirtmişti. Oyuncu, sonradan projeye katıldığını ve rolü oynamamış olsaydı pişmanlık duyacağını ifade etmişti.

Son açıklamalarında ise bu kararın kişisel nedenlerini daha ayrıntılı anlattı. Ailesine destek olma isteği, kendi gelirini kazanması ve çalışma çevresinden gördüğü destek, Karahan’ın Muhteşem Yüzyıl dönemini anlatırken üzerinde durduğu başlıklar oldu.