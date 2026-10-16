Fransız otomotiv üreticisi Peugeot, Ekim 2026 dönemine ait tavsiye edilen anahtar teslim sıfır araç fiyat listesini duyurdu. Yeni listede özellikle 408 ve 3008 modellerinde uygulanan özel lansman ve kampanya indirimleri öne çıktı.

Fransız otomotiv üreticisi Peugeot, 2026 model yılı binek ve SUV araçları için belirlediği güncel satış tarifesini kamuoyuyla paylaştı. Benzinli hibrit, dizel ve tamamen elektrikli motor seçeneklerinin yer aldığı yeni listede, belirli modeller için sunulan lansman ve kampanya indirimleri dikkat çekiyor.

Peugeot 408 ve 3008 Modellerinde Kampanyalı Fiyatlar

Yeni Peugeot 408 ve 3008 modellerinde tavsiye edilen liste fiyatları ile kampanyalı satış tutarları arasında önemli farklar bulunuyor. 408 Allure versiyonunda lansman indirimi 315 bin TL seviyesine ulaşırken, 3008 Allure paketinde 212 bin TL indirim uygulanıyor.

Açıklanan güncel verilere göre indirimli modellerin fiyat detayları şu şekilde sıralanıyor:

Peugeot 408 Allure 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: Liste fiyatı 2.685.000 TL, lansmana özel fiyatı 2.370.000 TL

Liste fiyatı 2.685.000 TL, lansmana özel fiyatı 2.370.000 TL Peugeot 408 GT 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: Liste fiyatı 3.028.000 TL, lansmana özel fiyatı 2.856.000 TL

Liste fiyatı 3.028.000 TL, lansmana özel fiyatı 2.856.000 TL Peugeot 3008 Allure 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: Liste fiyatı 2.967.000 TL, kampanyalı satış fiyatı 2.755.000 TL

Liste fiyatı 2.967.000 TL, kampanyalı satış fiyatı 2.755.000 TL Peugeot 3008 GT 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6: Kampanyasız liste fiyatı 3.390.000 TL

Peugeot Ekim 2026 Güncel Model Fiyatları

Peugeot bünyesindeki elektrikli E-208, kompakt sınıf temsilcisi 308 ve popüler SUV ailesinin tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatları resmiyet kazandı.

Model ve Motor Seçeneği Donanım Paketi Tavsiye Edilen Satış Fiyatı Peugeot E-208 GT 100 kW GT 2.080.000 TL Yeni Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Allure 2.360.000 TL Yeni Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 GT 2.695.000 TL Peugeot 2008 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6 Allure 2.353.000 TL Peugeot E-2008 115 kW Elektrikli Allure 2.245.000 TL Peugeot E-3008 157 kW (210 hp) Allure 3.384.500 TL Yeni Peugeot 5008 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6 Allure 3.426.000 TL Yeni Peugeot E-5008 157 kW (210 hp) Allure 3.573.500 TL

Duyurulan anahtar teslim rakamlarının tavsiye niteliğinde olduğu, yetkili bayilerin satış koşullarına ve stok durumuna göre farklılık gösterebileceği belirtildi.