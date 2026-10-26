Türkiye’nin tarımsal üretim ve tohumculuk alanındaki en köklü ve stratejik kurumlarından biri olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), piyasayı ve üreticileri yakından ilgilendiren dev bir ihale duyurusuna imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü stoklarında bulunan binlerce ton mahsul buğdayın açık artırma usulüyle satışa çıkarılacağı duyuruldu. Türkiye'nin en önemli hububat merkezlerinden biri olan Polatlı'da gerçekleştirilecek bu büyük satış, yatırımcıların, tüccarların ve un sanayicilerinin markajına girdi.

2 Bin 906 Ton Buğday 14 Parti Halinde Satışa Çıkıyor

Yapılan resmi açıklamalara göre, Polatlı Tarım İşletmesi tarafından satışa sunulacak toplam buğday miktarı 2 bin 906 ton olarak belirlendi. Ürünün kalitesi, vasfı ve niteliğine göre özenle sınıflandırılan buğdaylar toplamda 14 ayrı parti halinde alıcı bulacak. İhale kapsamında satışa çıkacak mahsul çeşitleri ve tonaj dağılımı sektöre duyuruldu:

1000 ton kalitesiyle bilinen "Bezostaja-1"

1427 ton yüksek verim ve kalibreye sahip "Selamibey"

479 ton "Tosunbey"

Farklı ekmeklik ve nitelikli buğday çeşitlerini içeren bu zengin parti dağılımı, piyasadaki hammadde ve kaliteli buğday ihtiyacını karşılamak adına sektör temsilcileri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Milyonluk İhalede Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Tutarları

Ekonomik büyüklüğüyle dikkat çeken bu dev ihalede finansal detaylar da netlik kazandı. Satışa çıkarılacak toplam 2 bin 906 tonluk mahsul buğday için belirlenen muhammen bedel toplamı 55 milyon 214 bin lira olarak açıklandı. İhaleye katılmak ve teklif sunmak isteyen tüccar ve sanayicilerin yatırması gereken geçici teminat toplamı ise 2 milyon 760 bin 700 lira olarak kararlaştırıldı. Finansal yeterlilik ve katılım şartlarını eksiksiz yerine getiren adaylar, belirlenen teminat tutarlarıyla birlikte açık artırma sürecine dahil olabilecek.

İhale Ne Zaman ve Nerede Gerçekleştirilecek?

Sektörün merakla beklediği büyük açık artırma, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek. İhalenin adresi ise tarım ticaretinin kalbinin attığı yer olan Polatlı Ticaret Borsası salonları olacak. Belirtilen gün ve saatte kurulacak açık artırma masasında, en yüksek teklifi veren katılımcılar partilerin yeni sahibi olacak. Yoğun bir katılımın ve kıyasıya bir rekabetin yaşanması beklenen ihale için ilgili kişilerin işlemlerini tamamlayarak salonda hazır bulunması gerekiyor.

Şartname ve Katılım Koşulları Nereden İncelenebilir?

İhaleye katılmak, detaylı şartname koşullarını öğrenmek ve idari şartları incelemek isteyenler için süreç şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Satışa ilişkin hazırlanan ayrıntılı şartname; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü genel müdürlük binasında, kurumun resmi internet adresi olan "https://www.tigem.gov.tr" web sitesinde, Polatlı Ticaret Borsasında ve Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünde fiziksel veya dijital olarak incelenebiliyor. Katılım sağlayacak olan gerçek ve tüzel kişilerin, ihale şartnamesinde yer alan tüm kuralları ve taahhütleri dikkatlice incelemesi, sürecin sorunsuz ve hukuki güvence altında ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor.