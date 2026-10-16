Pursaklar Belediyesi tarafından çocukların bilime olan ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen 3. Pursaklar Bilim Şenliği coşkuyla kapılarını açdı. Bilim Pursaklar ekibinin hazırladığı etkinlikte öğrenciler eğlenceli deneyler yaparken, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin üreten ve sorgulayan yeni nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Başkentin hızla gelişen ve eğitim odaklı projeleriyle dikkat çeken ilçelerinden biri olan Pursaklar, bilim ve teknoloji dolu büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Pursaklar Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü hayata geçirilen 3. Pursaklar Bilim Şenliği, ilçe genelindeki çocukları ve gençleri bilimin heyecan verici dünyasıyla buluşturuyor. Bilim Pursaklar ekibinin titiz çalışmalarıyla hazırlanan şenlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Açılış törenine protokolün yanı sıra çok sayıda öğrenci ve vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, MHP İlçe Başkanı Veysel Yıldırım ve ilçe protokolü katılım sağladı. Bilim ve teknolojiye merak duyan her yaştan vatandaşı bir araya getiren bu anlamlı organizasyon, çocukların araştırma, keşfetme ve üretme duygularını en üst seviyede destekliyor.

Çocuklar Eğlenerek ve Deneyimleyerek Öğreniyor

Şenlik alanında kurulan stantlar ve deney istasyonları, öğrencilere bilimi yalnızca teorik bir kavram olarak değil, yaşayarak öğrenme fırsatı sunuyor. Bilim Pursaklar ekibi öncülüğünde gerçekleştirilen interaktif etkinliklerde öğrenciler; fizik, kimya, robotik kodlama ve uzay bilimleri gibi pek çok farklı alanda uygulamalı denemeler yapıyor.

Çocukların merak duygusunu harekete geçiren bu özel çalışmalar, onların bilimsel düşünme becerilerini geliştirirken aynı zamanda teknoloji üretme yolunda ilk adımlarını atmalarını sağlıyor. Geniş bir katılımla başlayan etkinlik, ilçede adeta bir bilim şöleni havası estirirken veliler tarafından da büyük bir takdirle karşılanıyor.

Başkan Ertuğrul Çetin'den Üreten Nesil Vurgusu

Çocukların ve gençlerin bilimle iç içe büyümesine büyük bir önem verdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şenliğin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Gençlerin geleceğin teknoloji liderleri olacağına inandıklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti: "Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilime olan ilgisini artırmak, onların araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Pursaklar Bilim Şenliği ile de öğrencilerimizin bilimi yalnızca öğrenmelerini değil, deneyimleyerek keşfetmelerini istiyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki merakın, yarının bilim insanlarına ve teknoloji üreticilerine dönüşeceğine inanıyorum. 3. Pursaklar Bilim Şenliğimizin ilçemize, öğrencilerimize ve tüm katılımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Geleceğin Bilim İnsanlarına İlham Kaynağı Oluyor

Pursaklar'da bilim kültürünü kalıcı hale getirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan 3. Pursaklar Bilim Şenliği, genç zihinlere yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Ziyaretçilere bilimin renkli, eğlenceli ve keşif dolu yönünü yakından tanıma imkânı sunan organizasyon, yerel yönetimlerin eğitime ve gençliğe yaptığı yatırımların en somut örnekleri arasında yer alıyor. Etkinlik boyunca süren atölyeler ve stant faaliyetleri, Pursaklar'ı geleceğin teknoloji üssü olma yolunda bir adım daha öne taşıyor.