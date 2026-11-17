Başkent Ankara’nın hızla gelişen ilçelerinden Pursaklar’da, vatandaşların iş hayatına katılımını kolaylaştırmak ve yerel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla yürütülen istihdam çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İstihdam Şefliği, iş arayan vatandaşlarla nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyan firmaları doğrudan buluşturuyor.

Turaç Mühimmat Fabrikası İçin 57 Aday Birebir Görüşmeye Katıldı

Belediyenin koordinasyonunda yürütülen son personel alım sürecinde savunma sanayii alanında faaliyet gösteren Turaç Mühimmat Fabrikası’nın 30 kişilik personel alımı için kapsamlı bir eşleştirme çalışması yapıldı:

İstihdam Şefliği kayıtlarında yer alan 210 iş arayan vatandaşla doğrudan iletişime geçildi; görüşme davetine olumlu yanıt veren 34 aday sürece dahil edildi.

Belediyenin resmi sosyal medya duyuruları üzerinden başvuru yapan 23 vatandaşın da katılımıyla toplam 57 aday, firma yetkilileriyle birebir iş görüşmesi (mülakat) gerçekleştirdi.

Başkan Ertuğrul Çetin: "İstihdam Odaklı Projelerimizi Artıracağız"

İlçedeki istihdam köprüsünün hem iş arayanlara hem de işverenlere hız ve güven kazandırdığını vurgulayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana iş arayan vatandaşlarımız ile eleman ihtiyacı duyan işverenlerimiz arasında güçlü bir köprü kurmaya gayret ediyoruz. İş arayanlarla işverenleri bir araya getirerek, vatandaşlarımızın farklı alanlarda iş imkânlarına ulaşmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda işverenlerin de ihtiyaç duydukları personeli hızlı ve doğru şekilde temin etmelerine yardımcı oluyoruz. Önümüzdeki süreçte de istihdam odaklı projelerimizi artırarak sürdürecek, daha fazla işverenle iş birliği yaparak daha fazla vatandaşımıza ulaşacağız. Pursaklar’da kimse kendini yalnız hissetmeyecek; belediye olarak her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

İş Başvuruları Nasıl Yapılıyor?

Pursaklar’da ikamet eden ve iş arayan vatandaşlar, belediyenin Halkla İlişkiler Müdürlüğü İstihdam Şefliği’ne şahsen müracaat ederek özgeçmiş kayıtlarını oluşturabiliyor; yeni personel alım ilanlarını ise belediyenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden anlık takip edebiliyor.