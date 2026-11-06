QNB, yeni müşterilerine özel olarak hayata geçirdiği ihtiyaç kredisi kampanyasında faiz oranını %2,84 olarak duyurdu. 100 bin TL'ye kadar ve 12 ay vade imkanı sunan bu özel teklif kapsamında aylık taksit tutarları ve geri ödeme planı netleşirken, kampanyanın geçerlilik koşulları da merak ediliyor.

Piyasalardaki dalgalanmalar ve artan nakit ihtiyaçları doğrultusunda bankaların sunduğu bireysel kredi kampanyaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Finans kuruluşları, özellikle bankaya ilk kez adım atacak yeni müşterileri cezbetmek amacıyla cazip faiz oranları ve esnek ödeme koşulları içeren paketler duyuruyor. Bu kapsamda öne çıkan bankalardan biri olan QNB, bütçesini dengelemek ve ani nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için yeni bir kredi kampanyasını hayata geçirdi.Kampanya detaylarına göre, bankanın sunduğu %2,84 oranındaki faiz avantajı dikkatleri üzerine çekiyor.

Ancak ilanlarda veya duyurularda yer alan bu cazip oranların kimler için geçerli olduğu ve her başvuran vatandaşın bu oranlardan yararlanıp yararlanamayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor.QNB tarafından resmi olarak paylaşımlara göre, %2,84 oranındaki bu özel faiz teklifi, bankanın dijital kanalları üzerinden ilk kez müşteri olan kişilere özel olarak sunuluyor.

Dolayısıyla mevcut müşteriler ya da farklı kanallardan yapılan başvurularda bu oran doğrudan uygulanmayabiliyor.Kampanyanın temel çerçevesi, 100 bin TL'ye kadar olan nakit taleplerinde ve en fazla 12 ay vade seçeneğinde geçerli olacak şekilde tasarlandı.

QNB Yeni Müşterilerine 100 BİN TL Kredi Veriyor!

Paylaşılan örnek ödeme tablosuna göre,100.000 TL tutarında bir ihtiyaç kredisini 12 ay vade seçeneğiyle çeken bir vatandaşın aylık ödeyeceği taksit tutarı 10.465,67 TL olarak hesaplanıyor.

Bu planlama üzerinden kredinin toplam geri ödeme tutarı ise yasal masraflar ve vergiler dahil edildiğinde 125.588,05 TL seviyesine ulaşıyor. Uzmanlar, ilan edilen bu düşük faiz oranının ve avantajlı ödeme tablosunun her tutar ve vade seçeneği için geçerli olmadığını, daha yüksek tutarlı veya farklı vadeli kredilerde oranların banka politikalarına göre değişiklik gösterebileceğini vurguluyor.

Tüketicilerin kredi başvurusunda bulunurken yalnızca reklam ve duyurularda yer alan en düşük faiz oranlarına odaklanmaması, kendi bütçelerine uygun ödeme planlarını detaylıca incelemesi büyük önem taşıyor.

QNB'nin yeni müşterilere özel sunduğu bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların, bankanın mobil uygulaması üzerinden başvuru şartlarını kontrol etmesi ve kişiye özel onay süreçlerini tamamlaması gerekiyor. Kredi notu, gelir düzeyi ve yasal düzenlemeler gibi faktörler de nihai faiz oranlarını ve onaylanan tutarları etkileyebildiği için, başvuru öncesinde tüm detayların şeffaf bir şekilde incelenmesi tavsiye ediliyor.