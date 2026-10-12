Real Madrid’in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior hakkında dublör iddiaları dolaşıyor. Yüz ve vücut görünümü, performansı ve dövmelerine ilişkin paylaşımlara Villarreal maçındaki kırmızı kart da eklendi. Real Madrid’in DNA testi yaptıracağı söylentisi doğrulanmazken, Brezilya’nın resmî görüntülerinde futbolcunun dövmeleri görülüyor. İspanyol basını, sosyal medyada yayılan iddiaları ve kulüpten edinilen bilgileri haberlerinde ayrı ayrı aktardı.

Vinicius Junior Hakkında Dublör İddiası: DNA Testi Söylentisinin Aslı Ne?

Real Madrid’in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior hakkında sosyal medyada yayılan dublör iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Bazı hesaplar, futbolcunun yüz ve vücut görünümündeki değişiklikleri, performansını ve dövmelerine ilişkin görüntüleri karşılaştırarak yerine başka bir kişinin geçirildiğini öne sürüyor.

Paylaşımlarda Real Madrid’in futbolcunun kimliğini doğrulamak için DNA testi yaptıracağı da iddia ediliyor. Ancak kulübün böyle bir karar açıkladığı doğrulanmadı. İspanyol yayın kuruluşu Libertad Digital, Real Madrid’den aldığı bilgiye dayanarak DNA testi söylentisinin yanlış olduğunu bildirdi.

Vinicius’un Villarreal karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart da sosyal medyadaki tartışmalara ekleniyor. Maçta yaşanan olay doğrulanırken, bunun dublör iddiasıyla bağlantısını gösteren bir bilgi bulunmuyor.

DNA testi iddiası sosyal medyada yayıldı

Vinicius Junior hakkındaki paylaşımlarda, Real Madrid’in oyuncuya DNA testi yaptırmayı planladığı ileri sürüldü. Bazı hesaplar bu söylentiyi kulüp tarafından açıklanmış bir karar olarak sundu.

Libertad Digital’in 6 Ekim tarihli haberinde ise kulüpten doğrudan alınan bilgiye yer verildi. Haberde DNA testi iddiasının doğru olmadığı ve Real Madrid’in futbolcuyla ilgili komplo teorilerini şaşkınlıkla karşıladığı aktarıldı.

Türkiye’de yayımlanan haberlerde de test iddiasına ilişkin güvenilir bir doğrulama bulunmadığı belirtildi. Aydınlık’ın 4 Ekim’de yayımladığı, 5 Ekim’de güncellediği haberde, söylentinin kanıta dayanmayan dublör teorilerinin ardından gündeme geldiği ifade edildi.

Villarreal maçında kırmızı kart gördü

Vinicius Junior, Real Madrid’in Villarreal’i 1–0 mağlup ettiği karşılaşmada kırmızı kart gördü. Reuters’ın haberine göre oyuna ikinci yarıda giren Brezilyalı futbolcu, rakibinin saçını çektiği pozisyonun VAR tarafından incelenmesinin ardından oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür dilediği bildirildi. Kırmızı kart, oyuncunun alabileceği ceza ve sonraki maçlarda forma giyip giyemeyeceği konusunu da gündeme getirdi.

Marca’nın maçla ilgili haberinde, hakem raporunda ihraç gerekçesinin rakibinin saçını çekmesi olarak kaydedildiği belirtildi. Raporda futbolcunun kırmızı kart sonrasındaki itirazlarına da yer verildiği aktarıldı.

Yüz ve vücut görünümüne ilişkin karşılaştırmalar yapılıyor

Dublör iddiasını paylaşan hesaplar, Vinicius’un farklı dönemlerde çekilmiş fotoğraf ve videolarını karşılaştırıyor. Yüz hatlarının, vücut yapısının ve oyun tarzının değiştiğini savunan kullanıcılar, bu görüntüleri iddialarına dayanak gösteriyor.

Futbolcunun performansına ilişkin eleştiriler de aynı paylaşımlarda yer alıyor. Ancak bunlar kullanıcıların değerlendirmeleri olarak aktarılıyor; oyuncunun başka biriyle değiştirildiğini gösteren doğrulanmış bir belge bulunmuyor.

Libertad Digital, futbolcunun yüz görünümündeki değişikliği özel olarak yaptırdığı estetik işlemle ilişkilendirdi. Haberde bu değişikliğin kimlik değiştirme söylentisiyle bağlantılı olmadığı belirtildi.

Dövme iddiasına karşı başka görüntüler bulunuyor

Sosyal medyada dolaşan teorinin başlıklarından biri, Vinicius’un bacağındaki dövmenin bazı fotoğraflarda görünmediği iddiası. Kullanıcılar, Brezilya Millî Takımı ile Real Madrid görüntülerini karşılaştırarak dövmelerde farklılık bulunduğunu öne sürdü.

İspanyol doğrulama kuruluşu Maldita.es, 7 Ekim tarihli incelemesinde bu paylaşımları ele aldı. Kuruluş, Brezilya’nın resmî hesabında aynı dönemde yayımlanan diğer antrenman ve maç fotoğraflarında Vinicius’un dövmeli bacağının görüldüğünü bildirdi.

İncelemede, futbolcunun sesinin, yüzünün ve fiziksel yapısının değiştiğini ileri süren içeriklere de yer verildi. Bu paylaşımlarda adı geçen raporların ve açıklamaların kaynaklarının gösterilmediği belirtildi.

Marca da sosyal medyadaki teoriyi haberleştirdi

Marca, Vinicius Junior hakkında Brezilya merkezli forumlarda ve sosyal medya hesaplarında yayılan iddiaları haberine taşıdı. Haberde futbolcunun ortadan kaybolduğu ve reklam sözleşmelerinin sürdürülmesi için yerine bir dublör getirildiği yönündeki söylentiler aktarıldı.

İspanyol yayın kuruluşu bu anlatıları komplo teorisi ve yanlış bilgi olarak nitelendirdi. Futbolcunun çevresi ile Real Madrid’in söylentileri dikkate almadığı belirtildi. Marca’nın haberinde, Vinicius’un öldürüldüğünü veya yerine başka birinin geçtiğini doğrulayan bir bilgi yer almadı.

2024’te yapılan DNA araştırması aile kökenleriyle ilgiliydi

Vinicius Junior’ın DNA araştırmasına ilişkin geçmişte açıklanmış bir çalışma bulunuyor. Brezilya Futbol Konfederasyonu, 19 Kasım 2024 tarihli duyurusunda futbolcunun Afrika kökenlerinin araştırıldığı “Raízes de Ouro” kampanyasını tanıttı.

African Ancestry tarafından yapılan araştırmada, Vinicius’un atalarının Kamerun’daki Tikar topluluğuyla bağlantısı açıklandı. Futbolcu ve babasına, Brezilya–Uruguay karşılaşması öncesinde aile kökenlerini gösteren sertifika verildi.

Konfederasyonun açıklamasında çalışmanın amacı, Afro-Brezilyalıların aile kökenlerini ve tarihini görünür kılmak olarak belirtildi. Bu araştırma, futbolcunun kimliğine ilişkin güncel sosyal medya iddialarından ayrı bir projeydi.