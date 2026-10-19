Rekabet Kurumu, kamu kurumlarına toplu yemek tedariki sağlayan 10 işletme hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Firmaların kamu ihalelerinde danışıklı hareket ederek rekabeti ihlal ettiği ve kamu zararına yol açtığı öne sürülüyor.

Kamu kurumlarının toplu yemek ihalelerine ilişkin yürütülen ön inceleme süreci resmi bir soruşturmaya dönüştü. Rekabet Kurumu tarafından yapılan duyuruda, kamu kuruluşlarına yemek tedariki sağlayan 10 farklı şirket hakkında rekabet ortamını bozdukları gerekçesiyle kapsamlı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın Gerekçesi ve Kamu Zararı Şüphesi

Rekabet Kurumu, soruşturmaya konu olan işletmelerin çeşitli kamu yemek ihalelerinde bağımsız teklifler vermek yerine danışıklı hareket ettiklerini tespit etti. Bu eylemler sonucunda kamu kurumlarının yemek hizmetlerini olağan piyasa koşullarından daha yüksek fiyatlarla temin etmek durumunda kaldığı değerlendiriliyor.

Açıklamada, işletmelerin aralarında anlaşarak fiyat oluşturmasının ve rekabeti kısıtlayıcı uygulamalarda bulunmasının doğrudan kamu zararına yol açtığı şüphesi üzerinde duruluyor. Rekabet Kurulu uzmanları, teklif süreçlerindeki usulsüzlük iddialarını ve firmalar arasındaki olası iş birliğini resmi soruşturma kapsamında derinlemesine ele alacak.

Hakkında Soruşturma Açılan Şirketler

Rekabet Kurulu kararıyla toplu yemek pazarında faaliyet gösteren ve kamu kurumlarına yönelik ihalelerde usulsüzlük şüphesi taşıyan 10 ticari kuruluş soruşturma kapsamına alındı.

Akyol

Aş Dünyası

Azık Yemek

Bircan

Emiroğulları Yemek

Gusto

Kaf Yemek

Kalfoğlu Yemek

Paraf Yemek

Şimal Yemek

Kamu İhalelerinde Rekabetçi Fiyat Vurgusu

Rekabet Kurumu açıklamasında, kamu kaynaklarının etkin, tasarruflu ve verimli kullanımının sağlanabilmesi için kamu alımlarında tam rekabet ortamının kurulmasının kritik önem taşıdığı kaydedildi. Toplu yemek ihalelerinde yer alan tüm aktörlerin tekliflerini birbirlerinden bağımsız hazırlaması gerektiğine dikkat çekildi.

Denetim ve adli inceleme süreçlerinin kararlılıkla devam edeceği aktarılırken, kamu ihalelerini hedef alan benzer ihlal iddialarının kurum tarafından titizlikle takip edileceği yinelendi. Haklarında soruşturma yürütülen firmaların savunmaları alındıktan sonra nihai kurul kararı açıklanacak.