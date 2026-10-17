Otomobil üreticisi Renault, bünyesinde yer alan popüler binek modeller için sıfır faizli finansman desteğini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Clio, Megane Sedan, Duster ve Boreal modellerini satın almak isteyen tüketicilere yönelik hem özel fiyat indirimleri hem de finansal avantajlar sağlandı.

Sıfır Faizli Finansman Desteğinin Ayrıntıları

Renault Finans aracılığıyla sunulan kredi kampanyası, Clio, Megane Sedan, Duster ve Boreal modellerinin evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyonlarının perakende satın alımlarında geçerli sayılıyor. Bireysel müşterilere hitap eden finansman desteği doğrultusunda 200 bin lira tutarındaki kredi, yüzde 0 faiz oranı ve 6 ay vade imkanıyla veriliyor. Bu koşullarda aracı tercih eden tüketicilerin aylık geri ödeme tutarı 33 bin 333 lira olarak hesaplanırken, araç bedelinin kalan kısmı için peşinat ödemesi gerekiyor.

Modellerin Güncel Fiyat Listesi

Kampanyaya dahil edilen modellerin fiyat listesi de açıklandı. Clio serisinde evolution plus TCe EDC 115 hp donanımı 1 milyon 830 bin liradan, esprit alpine TCe EDC 115 hp seçeneği ise 2 milyon 35 bin liradan satışa sunuluyor.

Duster modelinde başlangıç paketi olan evolution Eco-G 120 hp seçeneği 1 milyon 865 bin lira seviyesinde bulunuyor. Modelin evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyonu 2 milyon 50 bin lira, techno Turbo TCe EDC 145 hp versiyonu 2 milyon 200 bin lira, techno Full hybrid E-Tech 160 hp versiyonu 2 milyon 725 bin lira, evolution hybrid 4x4 150 hp seçeneği 2 milyon 850 bin lira ve techno hybrid 4x4 150 hp paketi 2 milyon 920 bin liradan alıcı bekliyor.

Megane Sedan ve Boreal Seçenekleri

Megane Sedan ailesinde Touch 1.3 TCe 140 bg 1 milyon 841 bin lira, Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2 milyon 199 bin lira, Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2 milyon 349 bin lira ve Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2 milyon 699 bin liradan listeleniyor.

Boreal modelinde ise evolution Turbo TCe EDC 145 hp donanımı 2 milyon 379 bin lira yerine indirimli olarak 2 milyon 269 bin liraya satılıyor. Techno Turbo TCe EDC 145 hp paketi 2 milyon 899 bin lira yerine 2 milyon 760 bin liradan sunulurken, iconic Turbo TCe EDC 145 hp 3 milyon 49 bin lira ve iconic Full hybrid E-Tech 160 hp versiyonu 3 milyon 399 bin liralık etiketle bayilerde yer alıyor.