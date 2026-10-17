Otomotiv sektöründe hareketlilik sürerken Renault, Clio, Megane Sedan, Duster ve Boreal modelleri için yeni bir faizsiz kredi kampanyası başlattığını duyurdu. Ekim sonuna kadar geçerli olan kampanya kapsamında, belirtilen araçlar için 200.000 TL krediye 6 ay vade ve yüzde 0 faiz imkânı sağlanıyor.

Türkiye otomobil pazarında sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren cazip bir kampanya devreye alındı. Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Renault, portföyünde yer alan en popüler 4 farklı model için sıfır faizli kredi desteği sağlayacağını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Artan araç fiyatları karşısında bütçesini dengelemek ve sıfır kilometre bir otomobil sahibi olmak isteyen tüketiciler için Ekim ayının sonuna kadar geçerli olacak bu kampanya büyük bir fırsat penceresi aralıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre; Clio, Megane Sedan, Duster ve Boreal modellerini tercih edecek olan bireysel müşterilere hem cazip indirim oranları hem de avantajlı finansman seçenekleri sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen otomobil alıcılarının ekim ayı sonuna kadar yetkili bayileri ziyaret etmesi gerekiyor.

Ekim 2026 Güncel Renault Model Fiyat Listesi

Sıfır kilometre araç piyasasındaki maliyet artışları ve güncel donanım paketlerine göre yeniden şekillenen fiyatlar, alıcıların bütçe planlamasında kritik rol oynuyor. Ekim ayı itibarıyla markanın popüler modellerinin etiket fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Clio Ekim 2026 Fiyatları:

evolution plus TCe EDC 115 hp: 1.830.000 Türk Lirası

esprit alpine TCe EDC 115 hp: 2.035.000 Türk Lirası

Duster Ekim 2026 Fiyatları:

evolution Eco-G 120 hp: 1.865.000 Türk Lirası

evolution Turbo TCe EDC 145 hp: 2.050.000 Türk Lirası

evolution hybrid 4x4 150 hp: 2.850.000 Türk Lirası

techno Turbo TCe EDC 145 hp: 2.200.000 Türk Lirası

techno Full hybrid E-Tech 160 hp: 2.725.000 Türk Lirası

techno hybrid 4x4 150 hp: 2.920.000 Türk Lirası

Megane Sedan Ekim 2026 Fiyatları:

Touch 1.3 TCe 140 bg: 1.841.000 Türk Lirası

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 2.199.000 Türk Lirası

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 2.349.000 Türk Lirası

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 2.699.000 Türk Lirası

Boreal Ekim 2026 Fiyatları:

evolution Turbo TCe EDC 145 hp: Liste fiyatı 2.379.000 ₺ , indirimli fiyatı 2.269.000 Türk Lirası

techno Turbo TCe EDC 145 hp: Liste fiyatı 2.899.000 ₺ , indirimli fiyatı 2.760.000 Türk Lirası

iconic Turbo TCe EDC 145 hp: 3.049.000 Türk Lirası

iconic Full hybrid E-Tech 160 hp: 3.399.000 Türk Lirası

Faizsiz Kredi Kampanyasının Detayları Nelerdir?

Otomobil alımını kolaylaştırmak amacıyla Renault Finans üzerinden sunulan finansal kampanya, belirli şartlar altında bireysel müşterilerin kullanımına sunuluyor. Kampanya kurallarına göre, Clio, Megane Sedan, Duster ve Boreal modellerinin evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyonunun perakende satın alımında geçerli olan finansman desteği şu şartları içeriyor:

Kampanya dahilinde müşterilere 200.000 TL kredi imkânı tanınıyor.

Kredi vadesi 6 ay olarak uygulanırken, faiz oranı yüzde 0 olarak belirleniyor.

Bu şartlar altında aylık taksit ödemesi 33.333 Türk Lirası seviyesinde gerçekleşiyor.

Araç alımında kullanılacak bu kredinin haricinde, kalan tutar için peşinat ödemesi ayrıca yapılması gerekiyor.

Uzmanlar, sıfır araç pazarındaki kampanyaların stoklarla sınırlı olduğunu hatırlatarak, bütçesini bu doğrultuda planlayan sürücülerin ekim ayı kapanışından önce yetkili bayilerle görüşmesi gerektiğini vurguluyor.