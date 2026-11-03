UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü haftasında kendi sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool ekibini konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe kulübünde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Belçikalı dünyaca ünlü yıldızı Romelu Lukaku, bu dev randevu öncesinde basın mensuplarının karşısına geçerek gündeme damga vuracak önemli açıklamalarda bulundu. Takımın son haftalarda sergilediği tutarsız performanstan ve alınan olumsuz sonuçlardan duyduğu derin üzüntüyü gizlemeyen tecrübeli santrfor; fiziksel durumu, İsmail Kartal’ın ayrılışı ve zorlu Liverpool maçı hedefleri hakkında son derece samimi değerlendirmelere imza attı.

Fiziksel anlamda kendisini tamamen hazır ve son derece güçlü hissettiğini belirten Belçikalı golcü, bireysel performansın ötesinde takım halinde bir gelişim göstermeleri gerektiğinin önemle altını çizdi. Saha içinde her zaman kazanmak isteyen tutkulu bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan yetenekli forvet, Fenerbahçe takımının son dönemde galibiyete ulaşmakta büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti. Yaşanan bu olumsuz tablodan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getiren deneyimli isim, ne kendisinin ne de camianın mevcut durumdan mutlu olmadığını açıkça vurguladı. Maç kaybetmekten nefret ettiğini sözlerine ekleyen yıldız futbolcu, sonraki müsabakalarda çok daha iyi olmak adına takımca yoğun şekilde çalışacaklarını belirtti.

Devler Ligi kulvarında oynayacakları zorlu Liverpool karşılaşmasına da değinen tecrübeli santrfor, rakiplerinin kalitesinin farkında olduklarını belirtti. Saha içerisinde alçakgönüllü bir yaklaşım sergileyerek mücadele edeceklerini aktaran Romelu Lukaku, Avrupa arenasındaki yüksek kalitelerini göstermek için her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını duyurdu. Ligdeki Göztepe maçında sahip oldukları potansiyeli gösterdiklerini belirten yıldız isim, bu performansın süreklilik kazanması gerektiğine işaret etti. Yaşanan bu adaptasyon sürecini yavaş yavaş çözeceklerini ve ileriye doğru emin adımlarla gideceklerini aktardı.

Sarı-lacivertli kulüpte yakın zamanda yaşanan teknik direktör değişimine de değinen Belçikalı yıldız, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının son derece üzücü olduğunu dile getirdi. Deneyimli teknik adamın kulüp için her zaman en iyisini istediğini bildiklerini ifade eden golcü oyuncu, sahadaki futbolcular olarak istenen sonuçları veremediklerini ve sorumluluğu üstlendiklerini belirtti. Eski çalıştırıcısına müteşekkir olduğunu söyleyen oyuncu, taraftarların desteğiyle birlikte artık sorumluluk alıp yukarı doğru bir ivme yakalamaları gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Sarı-lacivertli taraftarların bu zorlu süreçte takıma vereceği destekten emin olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, camianın beklentilerini karşılamak adına ellerinden gelen tüm çabayı sahaya yansıtacaklarını belirtti.