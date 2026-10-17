Sağlık Bakanlığı bünyesinde eleman temininde güçlük çekilen yerlerde görevlendirilmek üzere 31 bin 54 sözleşmeli kadro tahsis edildi. Resmi Gazetede yayımlanan kararda en yüksek kontenjan uzman tabip ve tabip branşlarına ayrıldı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla önemli bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'nin 17 Ekim 2026 tarihli sayısında yayımlanan karar doğrultusunda, 2027 yılında uygulanmak üzere sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri tespit edildi. Alınan karar ile birlikte 10 Temmuz 2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince toplam 31 bin 54 kadro belirlendi.

Sözleşmeli Kadroların Branş Dağılımı Belli Oldu

Yayımlanan karara göre tahsis edilen 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli kadrosunun ezici çoğunluğu hekim kadrolarından meydana geliyor. Eleman temininde en çok zorluk yaşanan alanların başında gelen uzman tabip ihtiyacı için 25 bin 955 kontenjan ayrıldı. Genel tabip kadroları için ise 5 bin 61 pozisyon ihdas edilerek sağlık kuruluşlarındaki hekim açığının giderilmesi hedeflendi.

Kararda hekim dışı sağlık çalışanlarına yönelik branş dağılımı da ayrıntılı olarak paylaşıldı. Açıklanan listeye göre sağlık memuru unvanına 25 kişilik kontenjan sağlanırken, ebe kadrosu için 9 ve hemşire kadrosu için 2 kişilik kadro ayrıldı. Bunun yanı sıra diyetisyen kadrosuna 1, sağlık teknikeri pozisyonuna da 1 kontenjan tahsis edildiği resmi belgede bildirildi.

Yayımlanan Düzenleme Yeni Personel Alımı Anlamına mı Geliyor

Resmi Gazetede yer alan karar metni, doğrudan bir personel alımı veya iş başvurusu süreci anlamına gelmiyor. Yayımlanan düzenleme, sadece eleman temininde zorluk yaşanan sağlık hizmet birimlerinde 2027 yılı boyunca çalıştırılabilecek sözleşmeli personelin yasal pozisyon sınırlarını belirliyor. Dolayısıyla adayların müracaat edebileceği bir başvuru kılavuzu ya da kontenjan tercihi bu duyuru kapsamında bulunmuyor.

Sağlık Bakanlığı Personel ve İşçi Alımı Ne Zaman Yapılacak

Vatandaşlar ve mezunlar tarafından merakla beklenen Sağlık Bakanlığı personel ve sürekli işçi alım ilanı ise ayrı bir süreç olarak yürütülecek. Bakanlığın yeni işçi ve sağlık personeli alımına ilişkin resmi ilan duyurusunun 19 Kasım sonrasında yayımlanması planlanıyor. İlanın Kasım ayı içerisinde yayımlanmasıyla birlikte başvuru genel şartları, branş dağılımı ve kesin başvuru tarihleri netleşmiş olacak.