Sağlık Bakanlığı, personel alımı bekleyen adaylar için önemli bir duyuru yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alımı yapılacağını bildirdi. Alımlara ilişkin başvuru takvimi ve kadrolar, Sağlık Bakanlığı tarafından ilerleyen dönemde açıklanacak.

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı bekleyen binlerce adayı sevindiren önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada, Türkiye'nin sağlık hizmetlerini daha da güçlendirme hedefi doğrultusunda 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı yapılacağını kamuoyuna duyurdu. Bu büyük ölçekli alım, sağlık sektöründeki insan kaynağı ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini artırma vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Adayların merakla beklediği başvuru takvimi, kadro dağılımları ve detaylı şartlar ise Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek.

Sağlık Bakanlığı 38 Bin Personel Alımı Takvimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu üzere, Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştireceği 38 bin hekim dışı personel alımı, 2026 yılı tamamlanmadan hayata geçirilecek. Ancak adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen kesin başvuru tarihleri ve alım takvimine ilişkin detaylar henüz belirlenmedi. Sağlık Bakanlığı'nın ilerleyen dönemde yayımlayacağı resmi ilan ve kılavuzlar ile bu takvimin netleşmesi bekleniyor. Adayların güncel gelişmeleri yakından takip etmeleri önem arz ediyor.

38 Bin Personel Alımında Hangi Kadrolar Yer Alacak?

Sağlık Bakanlığı'nın planladığı 38 bin kişilik personel alımında hangi kadrolara ve ne kadar kontenjan ayrılacağı da henüz açıklanmayan detaylar arasında bulunuyor. Bu büyük alımda hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diğer hekim dışı unvanlardaki sağlık profesyonellerine yer verilmesi bekleniyor. Kadrolara ilişkin ayrıntılı bilgiler ve kontenjan dağılımları, yayımlanacak resmi ilan metni ile adayların bilgisine sunulacak. Bu detaylar, başvuru süreçlerini şekillendirecek.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları

38 bin personel alımına yönelik başvuru şartları da henüz kesinleşmedi. Adayların sahip olması gereken eğitim düzeyi, merkezi atamalarda önemli rol oynayan KPSS puanı tabanları, özel belge veya sertifika gereklilikleri gibi tüm detaylar, Sağlık Bakanlığı'nın yayımlayacağı başvuru kılavuzunda yer alacak. Ayrıca adayların başvuru süreçlerini nasıl tamamlayacaklarına dair bilgiler de bu kılavuzda açıklanacak. Adayların, başvuruda bulunmadan önce ilgili kılavuzu dikkatle incelemesi gerekmektedir.