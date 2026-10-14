Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026-2027 üretim dönemi şeker pancarı alım fiyatını açıkladı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) tarafından ton başına 3 bin 720 TL olarak belirlenen fiyat, kota tamamlama primini de kapsıyor. Bu gelişme, çiftçilerin yeni sezon mali planlamaları açısından büyük önem taşıyor.

Şeker pancarı üreticilerinin yeni sezon için sabırsızlıkla beklediği alım fiyatları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmen duyuruldu. Bakanlık, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) aracılığıyla 2026-2027 üretim döneminde uygulanacak ton başına fiyatı belirlediğini açıkladı. Bu önemli gelişme, Türkiye genelindeki şeker pancarı yetiştiricileri için gelecek dönemin mali planlamasında kritik bir rol oynuyor ve sektördeki ekonomik dengeler açısından büyük önem taşıyor.

2026-2027 Üretim Dönemi Alım Fiyatı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) tarafından belirlenen 2026-2027 üretim dönemi şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3 bin 720 TL olarak netleşti. Bu fiyat, çiftçilerin üretim maliyetlerini karşılaması, tarımsal verimliliği artırması ve sürdürülebilir şeker pancarı tarımını desteklemesi amacıyla belirlendi. Sözleşmeli üretim yapan çiftçiler, bu fiyat üzerinden yeni sezon gelirlerini hesaplayabilecekler.

Kota Tamamlama Primi Detayı

Belirlenen 3 bin 720 TL'lik alım fiyatının en önemli detaylarından biri, kota tamamlama priminin bu tutara dahil edilmiş olmasıdır. Üreticilerin sözleşmeli üretim kapsamında alacakları nihai ödeme miktarı, primden yararlanma koşullarına ve belirlenen kotaları tamamlama durumlarına göre değişiklik gösterecektir. Bu nedenle, çiftçilerin sözleşme şartlarını dikkatle incelemesi ve kota hedeflerine ulaşması önem taşımaktadır.

Şeker Pancarı Tarımının Stratejik Önemi

Şeker pancarı tarımı, yalnızca çiftçilerin ekonomik refahı açısından değil, aynı zamanda Türkiye'deki şeker sanayisinin sürdürülebilirliği ve ülkenin stratejik şeker ihtiyacının karşılanması için de hayati bir öneme sahiptir. Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeli üretimin çiftçilere alım güvencesi sağladığını ve şeker pancarının ülkenin tarımsal üretim gücüne ciddi katkılar sunduğunu vurguladı. Açıklanan fiyat, sektördeki istikrarı korumayı ve çiftçiyi desteklemeyi hedefliyor.