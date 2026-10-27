Keçiören Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkentte unutulmaz bir iki güne imza atmaya hazırlanıyor. 28-29 Ekim tarihlerinde Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklerde Semicenk, Ulaş ve Uğur Işılak konserleri ile çelenk sunma töreni gerçekleşecek. Başkan Mesut Özarslan tüm halkı davet etti.

Türkiye'nin en büyük milli bayramlarından biri olan ve bağımsızlık iradesinin, hürriyet mücadelesinin en somut simgesi olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, başkent Ankara’da büyük bir coşku, gurur ve coşkulu etkinliklerle kutlanmaya hazırlanıyor. Başkentin nüfus yoğunluğu ve kültürel dinamizmiyle öne çıkan merkezlerinden biri olan Keçiören Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümünü milletçe paylaşılan ortak bir heyecanla kutlamak için son derece kapsamlı ve titiz bir program hazırladı. İki gün sürecek olan dev kutlamalar, başkent sokaklarını ve meydanlarını adeta bir bayram yerine çevirecek.

Kalaba Kent Meydanı'nda İki Gün Sürecek Dev Kutlama Programı

Keçiören'deki kutlama maratonu, 28 Ekim Çarşamba günü akşam saatlerinde ilçenin kalbi konumundaki Kalaba Kent Meydanı'nda start alacak. Binlerce vatandaşın omuz omuza bir araya gelmesi beklenen etkinlikler kapsamında ilk olarak Ankara’nın sevilen ve güçlü seslerinden Ulaş, ardından ise gençlerin hayranlıkla takip ettiği ünlü pop müzik sanatçısı Semicenk sahne alacak. Meydanı dolduracak on binlerce müziksever, en sevilen şarkılara marşlar eşliğinde eşlik ederek Cumhuriyet coşkusunu doruklarda yaşayacak.

Kutlamaların ikinci günü olan 29 Ekim Perşembe ise resmi tören ve coşkulu final programlarıyla devam edecek. Cumhuriyet Bayramı sabahı, Keçiören Belediyesi önünde bulunan Kalaba Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreni büyük bir katılımla gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının hatırasına duyulan derin saygı, minnet ve bağlılığın simgeleneceği bu anlamlı törenin ardından bayram coşkusu zirveye çıkacak. Gündüz gerçekleştirilecek resmî anmaların ve protokol programlarının ardından, akşam saatlerinde ünlü sanatçı Uğur Işılak kalabalıklarla buluşarak muhteşem bir konser verecek. Bu dev konser, 103. yıl kutlamalarının en görkemli finali olacak.

Başkan Mesut Özarslan’dan Tüm Vatandaşlara Açık Davet

Keçiören halkının bu tarihi ve millî coşkuya ortak olması için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla tüm başkent sakinlerini bu büyük buluşmaya davet etti. Vatandaşların milli bayramı birlik ve beraberlik içinde kutlaması gerektiğine vurgu yapan Başkan Özarslan, çağrısında şu anlamlı ifadelere yer verdi:

"Yüreğimizde Cumhuriyet sevgisi, elimizde Ay Yıldızlı Bayrağımızla Semicenk, Ulaş ve Uğur Işılak konserlerinde buluşacak, Cumhuriyetimizin 103. yılını on binlerce hemşehrimizle birlikte kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir."

Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu anlamlı organizasyon, yediden yettişe tüm başkentlilerin milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmesi açısından büyük bir buluşma noktası olmaya aday görünüyor. Trafik ve güvenlik tedbirlerinin en üst düzeye çıkarıldığı kutlamalarda, binlerce kişinin Kalaba Kent Meydanı'nı doldurması ve başkentte unutulmaz bir 29 Ekim akşamı yaşanması bekleniyor.