Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Kete, hıngel ve kavut kategorilerinde yarışan 436 katılımcı arasından dereceye girenlere noter huzurunda para ödülleri takdim edildi. Yarışmanın bütçesi sivil toplum kuruluşları ve bölge iş insanlarının sponsorluklarıyla karşılandı.

Keçiören Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması, heyecan dolu ödül töreniyle tamamlandı. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen törende; kete, hıngel ve kavut kategorilerinde dereceye giren 436 yarışmacı, noter huzurunda para ödüllerini aldı. Etkinlik, Anadolu'nun zengin mutfak kültürünü ve bölgesel lezzetlerini ön plana çıkardı.

Yarışmanın Detayları ve Katılımcılar

3. Geleneksel Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması, Keçiören Belediyesi ev sahipliğinde, Serhat İlleri Dernekler ve Federasyonları ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edildi. Yöresel lezzetlerin yaşatılmasına katkı sunan yarışmada, 436 yarışmacı kete, hıngel ve kavut kategorilerinde yeteneklerini sergiledi.

Ödül Kazananlar ve Para Miktarları

Noter huzurunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, her kategoride dereceye giren yarışmacılara değerli para ödülleri takdim edildi. Yarışmanın maddi kaynakları, bölge iş insanları ve çeşitli kurumların sponsorluk katkılarıyla sağlandı. Toplamda dokuz yarışmacı, gösterdikleri başarı karşılığında nakdi ödüllere layık görüldü.

Kategori Sıra Yarışmacı Ödül (TL) Kete 1. Sevim Çakır Kaplan 500.000 2. Sibel Şimşek 250.000 3. Zümrüt Köksal 125.000 Hıngel 1. Elif Asil 300.000 2. Gülay Demirgedik 150.000 3. Hasibe Demir 75.000 Kavut 1. Elif Karaslan Aktaş 100.000 2. Zahir Şahin 50.000 3. Kübra Kaymak 25.000

Belediye Başkanı Özarslan'dan Birlik Vurgusu

Ödül töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Anadolu'nun ortak mutfak kültürüne ve vatan bütünlüğüne vurgu yaptı. Özarslan, konuşmasında Bu memleketin her bir köşesi Serhat ilimizdir, hepsi başımızın tacıdır ifadelerini kullanarak kültürel zenginliğin ve birliğin önemini dile getirdi. Bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

Jüri ve Değerlendirme Süreci

Yarışmacıların hazırladığı yemekler, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği gibi uzman kuruluşlardan gelen jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Ankara 47. Noter Başkâtibi Tevfik Kadri Anarat'ın yürüttüğü noterlik işlemlerinde şeffaflık sağlandı. Katılımcılar, belirlenen sürelerde yemeklerini hazırlayarak hijyen kurallarına uygun bir şekilde jüriye sundu.