Sevdiğim Sensin, 15 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de Star TV’de yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kanal, 21. bölümün üç fragmanını yayımladı. Erkan ve Dicle’nin son bölümdeki karşılaşmasının ardından hikâyenin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. İşte resmî yayın akışındaki saat, yeni tanıtımlar ve önceki bölümden bu akşama taşınan gelişmeler hakkında izleyicilerin bilmesi gereken ayrıntılar.

Sevdiğim Sensin’in yeni bölümünü bekleyen izleyiciler için yayın saati netleşti. Star TV’nin 15 Ekim 2026 Perşembe tarihli yayın akışında dizi, saat 20.00’de “Yeni Bölüm” bilgisiyle yer aldı. Kanalın fragman arşivinde ise 21. bölümün ilk, ikinci ve üçüncü tanıtımları izleyiciye sunuldu.

Böylece “Sevdiğim Sensin bugün var mı?” sorusu da yanıtını buldu. Dizi, bu akşam Star ekranında hikâyesine devam edecek. Erkan ve Dicle’nin önceki bölümde yaşadığı sert karşılaşmanın ardından yeni bölüm, ikilinin ilişkisinin nasıl ilerleyeceğine odaklanacak.

Sevdiğim Sensin hangi gün, saat kaçta?

Sevdiğim Sensin, perşembe akşamları Star TV’de izleyiciyle buluşuyor. Bugünkü resmî yayın akışında saat 19.00’da Star Haber, ardından 20.00’de Sevdiğim Sensin’in yeni bölümü bulunuyor. Gece 00.15 kuşağında ise yerli dizi tekrarı veya sinema yayını listeleniyor.

Yeni bölümü ilk yayınında takip etmek isteyenlerin esas alacağı saat 20.00. Eski bölüm videoları, özel sahneler ve tanıtımlar ise dizinin dijital arşivinde ayrı başlıklar altında yer alıyor. Bu içerikler, televizyon yayınından bağımsız olarak önceki gelişmeleri hatırlamak isteyenlere de seçenek sunuyor.

21. bölüm için kaç fragman yayımlandı?

Star TV’nin resmî fragman sayfasında “21. Bölüm Fragman”, “21. Bölüm 2. Fragman” ve “21. Bölüm 3. Fragman” başlıkları bulunuyor. Son tanıtım, üçüncü fragman olarak listeleniyor. Kanalın ana sayfasındaki son fragmanlar bölümünde de aynı içerikler yer alıyor.

Ancak üçüncü fragmanın yazılı açıklaması, yeni bölüme özel ayrıntılı bir olay özeti sunmuyor. Açıklamada Erkan ve Dicle’nin tanışmasıyla başlayan genel hikâye anlatılıyor. Bu metni, 21. bölümde bütün olayların yeniden yaşanacağı şeklinde okumamak gerekiyor.

Yeni tanıtımları arayan izleyiciler, Star TV’nin dizi sayfasındaki “Fragmanlar” bölümünü kullanabilir. Yayın gününü ve saatini doğrulamak içinse “Yayın Akışı” bölümü esas alınmalı. Böylece eski bir tanıtımla güncel bölüm bilgisinin karışması önlenebilir.

Erkan ve Dicle son bölümde neden karşı karşıya geldi?

Kanalın yayımladığı 20. bölüm özetinde, Dicle’nin Erkan’ın işiyle ilgili yaptığı bir yanlışı düzeltme çabası öne çıktı. Dicle, hatasını telafi etmek üzere adım attı ve projede Erkan’ın beklemediği bir ilerleme sağladı.

Öte yandan Nilüfer’in Civan’a gerçeği anlatmasının ardından yaşadıkları da bölümün önemli başlıkları arasındaydı. Dicle’nin yardımıyla uyguladığı plan, Nilüfer açısından beklenmedik sonuçlar doğurdu. Bu sürecin sonunda Dicle ile Erkan sert biçimde karşı karşıya geldi.

Yeni bölüm öncesindeki temel merak da bu karşılaşmanın ardından ikilinin nasıl bir tutum alacağı. Ancak fragman sayfasının genel açıklaması, aralarındaki sorunun hangi sahnede veya nasıl çözüleceğini kesinleştirmiyor.

İnci’nin planı ve Ali Cabbar’ın verdiği açık

Önceki bölüm özetinde İnci’nin Havva’yı hedef alan planı da yer aldı. Dicle’nin bazı sorunlara kendi çözümünü bulması, İnci’nin onun üzerindeki baskısını zorlaştırdı. İnci ise köşkteki dengeleri değiştirecek başka bir adım hazırladı.

Aynı bölümde Ali Cabbar, Esat’a yönelik planını sürdürürken bir açık verdi. Bu ayrıntı, köşkte yaşayan birinin dikkatini çekti. Kanalın açıklaması, bu durumun sonraki aşamada nasıl bir yüzleşmeye dönüşeceğini belirtmedi.

Dizinin hikâyesi nasıl başladı?

Sevdiğim Sensin, askerliğinin son günlerinde köy halkına yardıma giden Erkan ile köyün dışına hiç çıkmamış Dicle’nin karşılaşmasıyla başladı. Erkan’ın Dicle ile birlikte İstanbul’a dönmesi, Aldur ailesinin planlarını değiştirdi. Dicle’nin yeni hayatı, aile içindeki ilişkileri de etkiledi.

Başrollerde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir yer alıyor. İzleyiciler, yeni bölüm tanıtımlarının yanında eski bölümlere, özel sahnelere ve oyuncu bilgilerine de Star TV’nin resmî dizi sayfasından ulaşabilir. Sevdiğim Sensin’in yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’de Star TV’de yayımlanacak.