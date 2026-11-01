Sosyal Güvenlik Kurumunun malulen emeklilik, kısmi emeklilik ve hizmet borçlanmasına ilişkin uygulamaları, prim günü eksik olan çalışanların gündeminde yer alıyor. Özellikle 1800 ve 3600 gün üzerinden emeklilik hakkı kazanılabilecek durumlar merak edilirken, Bağ-Kur için gündemdeki prim indirimi de yakından takip ediliyor. Ancak bu haklardan yararlanmak için sigorta başlangıcı, yaş ve sağlık koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında emeklilik hesabı yapan çalışanlar, eksik primlerini tamamlamak için farklı seçenekleri araştırıyor. Özellikle 1800 ve 3600 günle emeklilik uygulamaları, gerekli koşulların yanlış yorumlanması nedeniyle zaman zaman karışıklığa yol açıyor.

Malulen emeklilik ile kısmi yaşlılık aylığı farklı haklar içeriyor. Sigortalılık başlangıcı, prim ödeme süresi, yaş ve sağlık kurulu kararı, hangi uygulamadan yararlanılabileceğini belirliyor.

Doğum ve askerlik borçlanması da belirli koşulları sağlayan sigortalıların prim eksikliğini azaltabiliyor. Bununla birlikte her borçlanma işlemi emeklilik yaşını otomatik olarak düşürmüyor.

1800 ve 3600 Günle Emeklilik Şartları

SGK mevzuatında iki farklı emeklilik seçeneği için öne çıkan koşullar şöyle:

1800 gün: Malulen emeklilikte genel prim koşulu.

Malullük şartı: SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücü kaybının mevzuata göre tespiti.

Sigortalılık süresi: Genel olarak en az 10 yıl.

Bakım istisnası: Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul sayılanlarda 10 yıl şartı aranmaz.

3600 gün: 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan belirli 4A çalışanları için kısmi emeklilik seçeneği.

Ek koşullar: 15 yıllık sigortalılık ve koşulların tamamlanma tarihine göre yaş şartı.

EYT düzenlemesi, 3600 günlük kısmi emeklilik yolundaki yaş koşulunu kaldırmadı.

Doğum ve Askerlik Borçlanması

Sigortalı kadınlar, mevzuattaki şartları karşılamaları halinde üç doğuma kadar her çocuk için en fazla 720 gün borçlanabiliyor. Böylece toplam süre 2160 güne ulaşabiliyor.

Askerlik borçlanmasında ise hizmet süresi kadar gün kazanılabiliyor. Sigortalılıktan önce yapılan askerlik için borçlanma, bazı durumlarda ilk sigorta tarihini geriye çekebiliyor.

Bağ-Kur İçin 7200 Gün Düzenlemesi

Bağ-Kur sigortalılarının normal emeklilikteki 9000 günlük prim koşulunu 7200 güne indirmeye yönelik teklifler TBMM gündeminde bulunuyor. Ancak ilgili kanun teklifleri komisyon aşamasında olduğundan indirim yürürlüğe girmiş değil.

Bu nedenle küçük esnafın tamamına beş yıl erken emeklilik hakkı tanındığı yönündeki ifadeler mevcut mevzuatı yansıtmıyor.

SGK Başvurularında Dikkat Edilecekler

Malulen emeklilik için yalnızca hastane raporu almak yeterli değil; nihai değerlendirme SGK Sağlık Kurulu tarafından yapılıyor. Sigortalıların hizmet dökümlerini inceleyerek başvurularını SGK müdürlüklerinden yürütmesi gerekiyor.