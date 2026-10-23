Sosyal Güvenlik Kurumunun engelli çocuğu bulunan çalışan annelere sağladığı erken emeklilik hakkı yeniden gündeme geldi. Belirli koşulları karşılayan kadın sigortalılar, prim günlerine yapılan ilave ve emeklilik yaşından uygulanan indirim sayesinde daha erken emekli olabiliyor. Uygulamada sağlık raporu ve sigortalılık süresi belirleyici rol oynuyor.

Türkiye'de engelli çocuğunun bakımını üstlenen çalışan anneler için emeklilik sürecinde özel hükümler uygulanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), başka birinin sürekli bakımına ihtiyaç duyan ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılara prim günü ve emeklilik yaşı bakımından avantaj sağlıyor.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında tanınan bu hak, çalışan annelerin emeklilik koşullarının hesaplanmasında dikkate alınıyor. Uygulama, yeni açıklanmış bir düzenleme değil, Ekim 2008'den itibaren yürürlükte bulunan yasal hükme dayanıyor.

Emeklilik hesabında annenin sigortalı çalıştığı dönem, çocuğun sağlık durumu ve sürekli bakım ihtiyacının hangi tarihten itibaren belgelendiği önem taşıyor. Bu nedenle her çalışan anne için aynı emeklilik tarihi ortaya çıkmıyor.

Engelli Çocuğu Olan Annelere Yüzde 25 Prim Avantajı

SGK mevzuatına göre uygun koşulları karşılayan annelerin, Ekim 2008 sonrasındaki kapsama giren prim ödeme günlerinin dörtte biri toplam prim süresine ekleniyor.

Uygulamanın temel hesaplama esasları şu şekilde:

3.600 gün prim: 900 gün ilave.

4.000 gün prim: 1.000 gün ilave.

5.000 gün prim: 1.250 gün ilave.

6.000 gün prim: 1.500 gün ilave.

Emeklilik yaşı: Eklenen süre kadar indirim.

Örnekler, bütün prim günlerinin düzenleme kapsamında değerlendirildiği varsayımıyla hazırlanıyor. Gerçek hesaplamada hak kazanılan dönemler esas alınıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu

Erken Emeklilikte Beş Yıla Kadar Avantaj

Düzenleme kapsamında prim gününe eklenen süre, emeklilik yaşından da düşülüyor. Örneğin 7.200 günlük uygun prim süresi bulunan bir anne için 1.800 gün ilave hesaplanabiliyor. Bu süre yaklaşık beş yıllık yaş indirimi anlamına geliyor.

Ancak beş yıllık indirim bütün annelere otomatik olarak uygulanmıyor. Yararlanılabilecek süre, SGK tarafından değerlendirilen prim kayıtlarına ve çocuğun bakım ihtiyacına bağlı bulunuyor.

SGK Erken Emeklilik Başvuru Şartları

Uygulamadan yararlanmak isteyen kadın sigortalıların çocuklarının sürekli olarak başkasının bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi gerekiyor.

SGK, sunulan raporları ve sigortalılık kayıtlarını değerlendirerek prim ilavesine esas süreyi belirliyor. Çocuğun sürekli bakım ihtiyacının sona ermesi veya hayatını kaybetmesi durumunda sonraki dönemler için ilave süre hesaplanmıyor.

Başvuru yapacak annelerin sağlık raporları ve hizmet kayıtlarıyla SGK'ya müracaat etmeleri gerekiyor. Emeklilik tarihi, gerekli incelemelerin ardından kişisel sigortalılık koşullarına göre belirleniyor.