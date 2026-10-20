Ekim 2026 sıfır otomobil kampanyaları kapsamında liste fiyatları ile satış bedelleri arasındaki farklar netleşti. Birçok markada uygulanan fiyat avantajı Škoda Elroq modelinde 830 bin 300 liraya kadar ulaştı.

Otomotiv markalarının Ekim 2026 dönemine özel hazırladığı sıfır kilometre araç kampanyalarında, liste fiyatları ile satış bedelleri arasındaki farklar belirginleşti. Araç sahibi olmak isteyen tüketiciler için duyurulan yeni dönem avantajlarında, özellikle popüler modellerde yüz binlerce lirayı bulan indirimler dikkat çekiyor.

En Yüksek Fiyat Farkı Sunan Araçlar

Ekim ayı karşılaştırmasında en yüksek indirim tutarı 830 bin 300 TL ile Škoda Elroq modelinde görüldü. Listenin üst sıralarında yer alan diğer popüler modellerden Nissan Qashqai için 586 bin 800 TL, Toyota Corolla için ise 580 bin 500 TL düzeyinde fiyat farkı belirlendi.

Yüksek donanımlı ve elektrik destekli seçeneklerde de benzer indirim oranları dikkat çekiyor. Nissan Juke modelinde 465 bin 300 TL, Toyota C-HR modelinde 459 bin TL ve hibrit motor seçeneğine sahip Nissan Qashqai e-POWER modelinde 306 bin 900 TL tutarında avantaj hesaplanıyor.

Ekim 2026 Sıfır Otomobil İndirim Tablosu

Piyasada öne çıkan markaların liste fiyatları ile kampanyalı bedelleri arasındaki farklar şu şekilde kayıtlara geçti:

Marka ve Model İndirim Miktarı Škoda Elroq 830.300 TL Nissan Qashqai 586.800 TL Toyota Corolla 580.500 TL Nissan Juke 465.300 TL Toyota C-HR 459.000 TL Nissan Qashqai e-POWER 306.900 TL Hyundai Bayon 197.000 TL Dacia Sandero Stepway 196.000 TL Škoda Kamiq 187.200 TL Hyundai i20 Elite 184.000 TL Hyundai Inster 150.000 TL Kia Sportage 150.000 TL Dacia Logan 142.000 TL Dacia Jogger 100.000 TL Fiat Egea Sedan 100.000 TL

Ulaşılabilir Segmentte Dikkat Çeken İndirimler

Kampanyalar yalnızca üst segment araçlarla sınırlı kalmayarak şehir içi ve kompakt sınıf modellerde de devam ediyor. Hyundai Bayon modelinde 197 bin TL, Dacia Sandero Stepway modelinde 196 bin TL ve Škoda Kamiq seçeneğinde 187 bin 200 TL indirim uygulanıyor.

Geniş ailelere hitap eden seçeneklerden Hyundai i20 Elite 184 bin TL, Hyundai Inster ile Kia Sportage 150 bin TL indirimle sunuluyor. Dacia Logan 142 bin TL, Dacia Jogger ve Fiat Egea Sedan ise 100 bin TL seviyesindeki indirim tutarlarıyla tüketicilerin ilgisine sunuluyor. Belirtilen bu tutarlar yetkili satıcıların stok durumuna, donanım paketine ve ödeme koşullarına göre değişkenlik gösterebiliyor.