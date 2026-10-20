Otomotiv markalarının Ekim 2026 dönemine özel hazırladığı sıfır kilometre araç kampanyalarında, liste fiyatları ile satış bedelleri arasındaki farklar belirginleşti. Araç sahibi olmak isteyen tüketiciler için duyurulan yeni dönem avantajlarında, özellikle popüler modellerde yüz binlerce lirayı bulan indirimler dikkat çekiyor.

En Yüksek Fiyat Farkı Sunan Araçlar

Ekim ayı karşılaştırmasında en yüksek indirim tutarı 830 bin 300 TL ile Škoda Elroq modelinde görüldü. Listenin üst sıralarında yer alan diğer popüler modellerden Nissan Qashqai için 586 bin 800 TL, Toyota Corolla için ise 580 bin 500 TL düzeyinde fiyat farkı belirlendi.

Yüksek donanımlı ve elektrik destekli seçeneklerde de benzer indirim oranları dikkat çekiyor. Nissan Juke modelinde 465 bin 300 TL, Toyota C-HR modelinde 459 bin TL ve hibrit motor seçeneğine sahip Nissan Qashqai e-POWER modelinde 306 bin 900 TL tutarında avantaj hesaplanıyor.

Ekim 2026 Sıfır Otomobil İndirim Tablosu

Piyasada öne çıkan markaların liste fiyatları ile kampanyalı bedelleri arasındaki farklar şu şekilde kayıtlara geçti:

Marka ve Modelİndirim Miktarı
Škoda Elroq830.300 TL
Nissan Qashqai586.800 TL
Toyota Corolla580.500 TL
Nissan Juke465.300 TL
Toyota C-HR459.000 TL
Nissan Qashqai e-POWER306.900 TL
Hyundai Bayon197.000 TL
Dacia Sandero Stepway196.000 TL
Škoda Kamiq187.200 TL
Hyundai i20 Elite184.000 TL
Hyundai Inster150.000 TL
Kia Sportage150.000 TL
Dacia Logan142.000 TL
Dacia Jogger100.000 TL
Fiat Egea Sedan100.000 TL

Ulaşılabilir Segmentte Dikkat Çeken İndirimler

Kampanyalar yalnızca üst segment araçlarla sınırlı kalmayarak şehir içi ve kompakt sınıf modellerde de devam ediyor. Hyundai Bayon modelinde 197 bin TL, Dacia Sandero Stepway modelinde 196 bin TL ve Škoda Kamiq seçeneğinde 187 bin 200 TL indirim uygulanıyor.

Geniş ailelere hitap eden seçeneklerden Hyundai i20 Elite 184 bin TL, Hyundai Inster ile Kia Sportage 150 bin TL indirimle sunuluyor. Dacia Logan 142 bin TL, Dacia Jogger ve Fiat Egea Sedan ise 100 bin TL seviyesindeki indirim tutarlarıyla tüketicilerin ilgisine sunuluyor. Belirtilen bu tutarlar yetkili satıcıların stok durumuna, donanım paketine ve ödeme koşullarına göre değişkenlik gösterebiliyor.