Nissan, Kasım 2026 döneminde Türkiye'de satışa sunduğu otomobillerin güncel fiyatlarını ve kampanya seçeneklerini duyurdu. Qashqai, Juke ve X-Trail modellerinde dikkat çeken fiyat avantajları sunulurken, bazı ticari müşterilere özel faizsiz kredi seçenekleri de bulunuyor. En yüksek indirim tutarı, X-Trail modelinin üst donanım seçeneğinde öne çıkıyor.

Otomobil piyasasında kasım ayının başlamasıyla birlikte markaların sıfır kilometre araç kampanyaları yeniden gündeme geldi. Nissan Türkiye'nin fiyat listesinde, SUV ve crossover modellerinin yanı sıra hafif ticari araçlara yönelik indirimli satış seçenekleri dikkat çekiyor.

Markanın açıkladığı tavsiye edilen fiyatlarda bazı modeller için yüz binlerce lirayı bulan avantajlar bulunuyor. Özellikle X-Trail ve Qashqai modellerindeki liste fiyatı ile kampanyalı fiyat arasındaki fark, yeni otomobil satın almak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kasım 2026 fiyatlarına göre Nissan'ın binek otomobillerinde en düşük kampanyalı başlangıç fiyatı Juke modelinde görülüyor. Ticari araç grubunda ise Townstar Van farklı motor ve gövde seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Nissan Kasım 2026 Qashqai Fiyat Listesi

Nissan Qashqai Mild Hybrid modelinde motor seçeneği, çekiş sistemi ve donanım seviyesine göre farklı fiyatlar uygulanıyor.

Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 PS otomatik:

Designpack: 2.855.800 TL yerine 2.269.000 TL.

Skypack: 3.298.200 TL yerine 2.790.800 TL.

Skypack 4x4: 3.510.300 TL yerine 2.981.900 TL.

Platinum Premium: 3.819.600 TL yerine 3.551.300 TL.

Platinum Premium 4x4: 3.937.100 TL yerine 3.660.500 TL.

Designpack donanımında liste fiyatına göre 586.800 TL avantaj bulunuyor. Skypack versiyonunda ise indirim tutarı 507.400 TL seviyesinde.

Qashqai'nin belirli donanımlarında ticari müşterilere yönelik 1 milyon TL'ye kadar, altı ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği de duyuruldu.

Nissan Qashqai e-POWER Kasım Fiyatları

Nissan'ın elektrik motoruyla sürüş sağlayan e-POWER teknolojisine sahip Qashqai modelinde iki donanım seçeneği öne çıkıyor.

e-POWER Skypack 190 PS: 3.982.900 TL yerine 3.582.900 TL.

e-POWER Platinum Premium 190 PS: 4.529.200 TL yerine 4.129.200 TL.

Her iki versiyon için liste fiyatına göre 400 bin TL indirim bulunuyor.

Bu modelde bireysel ve ticari müşterilere yönelik nakit alım kampanyasının yanında ticari müşterilere özel finansman seçenekleri de sunuluyor.

Nissan Juke Kasım 2026 Fiyat Listesi

Nissan'ın kompakt crossover modeli Juke, kasım ayında farklı donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor.

Juke 1.0 DIG-T 115 PS DCT:

Tekna Plus: 2.351.600 TL yerine 1.999.000 TL.

Platinum: 2.620.700 TL yerine 2.155.400 TL.

Platinum Premium: 2.861.400 TL yerine 2.761.400 TL.

Juke Tekna Plus'ta 352.600 TL, Platinum donanımında ise 465.300 TL fiyat avantajı hesaplanıyor.

Platinum Premium versiyonunda 100 bin TL nakit alım indirimi bulunurken ticari müşterilere yönelik 360 bin TL'ye kadar altı ay vadeli faizsiz kredi imkânı da açıklanan kampanyalar arasında yer alıyor.

Nissan X-Trail'de 815 Bin TL'yi Aşan İndirim

Kasım fiyat listesindeki en yüksek indirim, Nissan X-Trail'in Platinum Premium donanımında görülüyor.

X-Trail 1.5 VC-T Mild Hybrid 163 PS otomatik:

Platinum: 5.098.300 TL yerine 4.350.000 TL.

Platinum Premium: 5.615.600 TL yerine 4.800.000 TL.

Platinum versiyonunda liste fiyatıyla kampanyalı fiyat arasında 748.300 TL fark bulunuyor.

Platinum Premium donanımında ise fiyat avantajı 815.600 TL'ye ulaşıyor. Böylece açıklanan modeller arasında en yüksek tutarlı indirim X-Trail'de gerçekleşiyor.

X-Trail için ticari müşterilere özel faizsiz kredi kampanyası da bulunuyor. Kredi limiti ve vadesinin başvuru sırasında geçerli kampanya koşullarına göre değerlendirilmesi gerekiyor.

Nissan Townstar Van Kasım 2026 Fiyatları

Nissan'ın ticari araç modeli Townstar Van, benzinli ve elektrikli motor seçenekleriyle satışa sunuluyor.

1.3 DIG-T L1 Visia: 1.438.000 TL.

1.3 DIG-T L2 Visia manuel: 1.644.400 TL yerine 1.594.400 TL.

1.3 DIG-T L2 Visia otomatik: 1.786.400 TL yerine 1.736.400 TL.

1.3 DIG-T L2 Tekna otomatik: 1.872.400 TL yerine 1.822.400 TL.

Townstar Van EV L1 Tekna+: 2.289.700 TL.

Townstar Van EV L2 Tekna: 2.268.400 TL.

Benzinli uzun şasi seçeneklerinde KOBİ'lere yönelik 50 bin TL indirim bulunuyor.

Ayrıca belirli Townstar versiyonlarında KOBİ'lere özel 1 milyon 200 bin TL'ye kadar, dokuz ay vadeli faizsiz ticari kredi kampanyası sunuluyor.

Townstar Combi EV Güncel Fiyatları

Elektrikli Townstar Combi modelinde ise iki farklı donanım seçeneği bulunuyor.

Townstar Combi EV Designpack: 2.437.900 TL.

Townstar Combi EV Platinum: 3.147.200 TL.

Her iki versiyonda da açıklanan tutarlar tavsiye edilen liste fiyatlarını gösteriyor.

Nissan Faizsiz Kredi ve Kampanya Şartları

Nissan'ın kasım ayı kampanyalarında sıfır faizli kredi seçeneklerinin önemli bölümü ticari müşterilere ve KOBİ'lere yönelik uygulanıyor.

Bu nedenle bireysel otomobil alıcılarının bütün kredi fırsatlarından yararlanabileceği anlamı çıkarılmamalı.

Ayrıca nakit alım indirimiyle kredi kampanyasının aynı işlemde birlikte kullanılıp kullanılamayacağı, ilgili modelin kampanya koşullarına bağlı olarak değişebiliyor.

Açıklanan fiyatlar tavsiye edilen satış tutarları olduğundan stok durumu, araç özellikleri ve yetkili satıcı koşullarına göre nihai fiyat farklılaşabiliyor.