EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışanı ilgilendiren kademeli emeklilik düzenlemesi yeniden TBMM gündemine taşındı. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın sunduğu kanun teklifinde, 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan çalışanların emeklilik koşullarının yeniden düzenlenmesi ve bazı sigortalılar için 9 bin prim günü şartının 7 bin 200 güne indirilmesi hedefleniyor. EMADDER'in yaş ve prim tablosu da emeklilik bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar için kademeli emeklilik tartışmaları devam ediyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan vatandaşlar, emeklilik yaşının ve prim gün sayısının yeniden belirlenmesine yönelik gelişmeleri yakından takip ediyor.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından TBMM'ye sunulduğu belirtilen kanun teklifi, sosyal güvenlik sistemindeki yaş ve prim şartlarının yeniden düzenlenmesini amaçlıyor. Teklifte esnaf ve kamu çalışanlarının emeklilik koşullarına ilişkin değişiklikler de gündeme getiriliyor.

Kademeli Emeklilik Teklifi Kimleri Kapsıyor?

Teklifin odağında EYT düzenlemesinin dışında kalan ve 1999-2008 döneminde sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar yer alıyor.

Düzenlemede öne çıkan başlıklar şöyle:

Sigorta başlangıcı: 8 Eylül 1999 sonrasından 16 Nisan 2008'e kadar olan dönem.

Emeklilik yaşı: İşe giriş tarihine göre kademeli yaş koşullarının değerlendirilmesi.

Prim gün sayısı: Bazı sigortalılar için prim şartının azaltılması.

Bağ-Kur: 9.000 günlük prim şartının 7.200 güne indirilmesi önerisi.

Memurlar: Teklifte belirli sigortalılık gruplarına yönelik prim şartı değişiklikleri.

Yasal süreç: Düzenlemenin TBMM komisyonları ve Genel Kurulunda değerlendirilmesi.

Bağ-Kur'da 7200 Prim Günü Düzenlemesi

Teklifte dikkat çeken başlıklardan biri, 9 bin prim günü şartının 7 bin 200 güne düşürülmesi önerisi oldu.

Bu değişiklik, ilgili sigortalılar açısından 1.800 günlük prim farkı anlamına geliyor. Söz konusu süre, 360 gün üzerinden yapılan sosyal güvenlik hesabında beş yıla karşılık geliyor.

Ancak prim şartının azalması, her sigortalının emeklilik tarihinin doğrudan beş yıl öne çekileceği anlamına gelmiyor. Yaş ve diğer sigortalılık koşulları da emeklilik hesabında belirleyici oluyor.

EMADDER Kademeli Emeklilik Yaş ve Prim Tablosu

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), 1999 sonrasında sigortalı olan çalışanlar için işe giriş yılına göre değişen bir emeklilik modeli talep ediyor.

Derneğin gündeme taşıdığı yaş ve prim şartları şöyle:

Sigorta başlangıcı Kadın yaş Erkek yaş Prim günü 9 Eylül 1999 – 2000 43 45 6.400 2001 44 46 6.475 2002 45 47 6.550 2003 46 48 6.625 2004 47 49 6.700 2005 48 50 6.775 2006 49 51 6.850 2007 50 52 6.925 2008 51 53 7.000

Tablodaki rakamlar EMADDER'in talep ettiği kademeli emeklilik modelini yansıtıyor. Nihai yaş ve prim koşulları, TBMM'de kabul edilecek yasal düzenlemeye göre belirlenecek.

Kademeli Emeklilik Kanun Teklifi Mecliste Hangi Aşamada?

TBMM'nin resmî kayıtlarına göre Cevdet Akay'ın ilk imza sahibi olduğu 2/2959 esas numaralı kanun teklifi, 3 Mart 2025 tarihinde Meclis Başkanlığına sunuldu. Teklif, Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor.

Teklifte malullük ve yaşlılık aylığı için gerekli prim günlerinin azaltılması ve işçiler, memurlar ile sözleşmeli personel için kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması amaçlanıyor.

EMADDER'in Bakanlık Görüşmesi

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) yönetiminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile gerçekleştirdiği belirtilen görüşmede, 2000 yılı sonrasında sigortalı olan çalışanların talepleri gündeme taşındı.

Dernek, sigorta başlangıç tarihleri arasındaki farklılıkların emeklilik koşullarına etkisinin azaltılmasını ve kademeli geçiş sisteminin oluşturulmasını istiyor.

Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin beklentiler, Meclisteki komisyon çalışmaları ve sosyal güvenlik alanında yapılacak değerlendirmelerle birlikte devam ediyor.