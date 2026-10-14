Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar için kademeli emeklilik tartışmaları devam ediyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan vatandaşlar, emeklilik yaşının ve prim gün sayısının yeniden belirlenmesine yönelik gelişmeleri yakından takip ediyor.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından TBMM'ye sunulduğu belirtilen kanun teklifi, sosyal güvenlik sistemindeki yaş ve prim şartlarının yeniden düzenlenmesini amaçlıyor. Teklifte esnaf ve kamu çalışanlarının emeklilik koşullarına ilişkin değişiklikler de gündeme getiriliyor.
Kademeli Emeklilik Teklifi Kimleri Kapsıyor?
Teklifin odağında EYT düzenlemesinin dışında kalan ve 1999-2008 döneminde sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar yer alıyor.
Düzenlemede öne çıkan başlıklar şöyle:
Sigorta başlangıcı: 8 Eylül 1999 sonrasından 16 Nisan 2008'e kadar olan dönem.
Emeklilik yaşı: İşe giriş tarihine göre kademeli yaş koşullarının değerlendirilmesi.
Prim gün sayısı: Bazı sigortalılar için prim şartının azaltılması.
Bağ-Kur: 9.000 günlük prim şartının 7.200 güne indirilmesi önerisi.
Memurlar: Teklifte belirli sigortalılık gruplarına yönelik prim şartı değişiklikleri.
Yasal süreç: Düzenlemenin TBMM komisyonları ve Genel Kurulunda değerlendirilmesi.
Bağ-Kur'da 7200 Prim Günü Düzenlemesi
Teklifte dikkat çeken başlıklardan biri, 9 bin prim günü şartının 7 bin 200 güne düşürülmesi önerisi oldu.
Bu değişiklik, ilgili sigortalılar açısından 1.800 günlük prim farkı anlamına geliyor. Söz konusu süre, 360 gün üzerinden yapılan sosyal güvenlik hesabında beş yıla karşılık geliyor.
Ancak prim şartının azalması, her sigortalının emeklilik tarihinin doğrudan beş yıl öne çekileceği anlamına gelmiyor. Yaş ve diğer sigortalılık koşulları da emeklilik hesabında belirleyici oluyor.
EMADDER Kademeli Emeklilik Yaş ve Prim Tablosu
Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), 1999 sonrasında sigortalı olan çalışanlar için işe giriş yılına göre değişen bir emeklilik modeli talep ediyor.
Derneğin gündeme taşıdığı yaş ve prim şartları şöyle:
Sigorta başlangıcı
Kadın yaş
Erkek yaş
Prim günü
9 Eylül 1999 – 2000
43
45
6.400
2001
44
46
6.475
2002
45
47
6.550
2003
46
48
6.625
2004
47
49
6.700
2005
48
50
6.775
2006
49
51
6.850
2007
50
52
6.925
2008
51
53
7.000
Tablodaki rakamlar EMADDER'in talep ettiği kademeli emeklilik modelini yansıtıyor. Nihai yaş ve prim koşulları, TBMM'de kabul edilecek yasal düzenlemeye göre belirlenecek.
Kademeli Emeklilik Kanun Teklifi Mecliste Hangi Aşamada?
TBMM'nin resmî kayıtlarına göre Cevdet Akay'ın ilk imza sahibi olduğu 2/2959 esas numaralı kanun teklifi, 3 Mart 2025 tarihinde Meclis Başkanlığına sunuldu. Teklif, Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor.
Teklifte malullük ve yaşlılık aylığı için gerekli prim günlerinin azaltılması ve işçiler, memurlar ile sözleşmeli personel için kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması amaçlanıyor.
EMADDER'in Bakanlık Görüşmesi
Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) yönetiminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile gerçekleştirdiği belirtilen görüşmede, 2000 yılı sonrasında sigortalı olan çalışanların talepleri gündeme taşındı.
Dernek, sigorta başlangıç tarihleri arasındaki farklılıkların emeklilik koşullarına etkisinin azaltılmasını ve kademeli geçiş sisteminin oluşturulmasını istiyor.
Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin beklentiler, Meclisteki komisyon çalışmaları ve sosyal güvenlik alanında yapılacak değerlendirmelerle birlikte devam ediyor.
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