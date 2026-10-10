Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe genelindeki ziyaretleri kapsamında İstasyon Mahallesi'ndeki semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ercan, pazar tezgahının başına geçerek taze yeşilliklerin satışını gerçekleştirdi. Bu sürpriz hareket, alışveriş yapan vatandaşlar arasında hem şaşkınlık hem de memnuniyet yarattı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe genelindeki halkla buluşma programları kapsamında İstasyon Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Başkan Ercan, pazar esnafıyla tek tek selamlaşarak hayırlı işler diledi ve alışveriş yapan vatandaşların talep ve önerilerini dikkatle dinledi. Ziyaretin en dikkat çekici anı ise Başkan Ercan'ın bir sebze tezgahının başına geçerek taze yeşilliklerin satışını kendi elleriyle gerçekleştirmesi oldu. Bu beklenmedik ve samimi hareket, pazar yerinde bulunan vatandaşlar arasında büyük şaşkınlık ve yoğun bir memnuniyetle karşılandı.

Başkan Ercan'dan Pazarda Sürpriz Satış Hareketi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, İstasyon Mahallesi semt pazarındaki gezisi sırasında vatandaşlara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Pazar tezgahlarını tek tek ziyaret eden Başkan Ercan, bir anda taze yeşilliklerin sergilendiği bir tezgahın başına geçti. Kendi elleriyle ürünlerin satışını gerçekleştiren Ercan, bu beklenmedik jestiyle pazar sakinlerini şaşırttı. Vatandaşlar, başkanın bu samimi yaklaşımından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi ve bu anları gülümseyerek karşıladı.

Esnaf ve Vatandaşlarla Samimi Diyalog Kuruldu

Pazar gezisi boyunca sadece tezgah başına geçmekle kalmayan Başkan Murat Ercan, esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Esnafa bol kazançlar dileyerek pazarın genel işleyişi ve düzenine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Aynı zamanda ilçe sakinleriyle uzun uzun sohbet eden Ercan, onların günlük yaşamlarına dair sorunlarını, beklentilerini ve önerilerini sabırla dinledi. Bu doğrudan ve içten iletişim, hem esnafın hem de vatandaşların takdirini topladı.

İlçe Sakinlerinden Başkan Ercan'a Teşekkür Mesajları

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın pazarda sergilediği bu sıcak ve halkla iç içe olma tutumu, ilçe sakinleri tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Vatandaşlar, kendileriyle doğrudan iletişim kurmasından, taleplerini bizzat dinlemesinden ve samimi yaklaşımından dolayı Başkan Ercan'a teşekkürlerini iletti. Pazar ziyareti, karşılıklı hoşgörü ve samimiyet içinde sona ererken, Başkan Ercan'ın yerel yönetim anlayışında halkla bütünleşme gayreti bir kez daha belirginleşti.