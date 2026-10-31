Ankara’nın en kalabalık iki büyük yerleşimi olan Sincan ve Keçiören arasında hafta sonu hava durumu merak konusu oldu. Rakım farkı, coğrafi konum ve inversiyon etkisinin detaylıca incelendiği 31 Ekim 2026 tarihli verilere göre, iki ilçenin sıcaklık değerleri ve hissedilen ayaz oranları netlik kazandı.

Türkiye’nin başkenti Ankara, geniş coğrafi sınırları ve birbirinden farklı mikroklima özellikleri barındıran yapısıyla ilçe bazında şaşırtıcı sıcaklık farklarına sahne olabiliyor. Özellikle hafta sonu planı yapan başkent sakinleri, "Sincan mı, Keçiören mi daha soğuk?" sorusunun yanıtını ararken, aynı tarih ve saatlere ait tahminler üzerinden yapılan karşılaştırmalar dikkat çekiyor.

Ankara'nın genel iklim yapısı ve coğrafi özellikleri dikkate alındığında, Keçiören (özellikle yüksek kesimleri ve Bağlum bölgesi) genel olarak Sincan'a kıyasla daha soğuk bir karaktere sahip bulunuyor. İki ilçe arasındaki bu belirgin sıcaklık ve hissedilen soğuk farkının arkasında ise son derece net coğrafi nedenler yer alıyor.

Rakım ve Yükseklik Farkı Sıcaklığı Nasıl Etkiliyor?

Sincan ile Keçiören arasındaki iklim dengesini belirleyen en temel unsurların başında rakım farkı geliyor. Sincan ilçesinin merkez ve ova kesimlerinin ortalama rakımı 790 ile 850 metre civarında seyrederken, Keçiören'in ortalama rakımı 950 ile 1050 metre arasında değişmektedir.

Meteorolojik kurallara göre troposfer tabanında yükseklik arttıkça hava sıcaklığı düşer. Bu coğrafi gerçek, Keçiören genelinin Sincan'a göre daha serin, rüzgârlı ve kış aylarında daha sert bir havaya maruz kalmasının önünü açar.

Bağlum Faktörü ve Sert Rüzgârlar

Keçiören’in kuzeyinde yer alan Bağlum bölgesi, ilçenin en sert hava koşullarını yaşayan noktası olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 1150 metreyi bulan rakımı ve etrafındaki açık arazileriyle Bağlum, Ankara'nın kış aylarında en şiddetli rüzgâr alan ve en çok kar yağan yerlerinden biridir.

Bu durum, Keçiören'in genelinde kuzeyden gelen hava akımlarının doğrudan hissedilmesine ve termometrelerin gösterdiği değerlerin üzerinde bir hissedilen soğuk dalgası yaratmasına neden olur.

Sincan'da İnversiyon (Sıcaklık Terselmesi) Durumu

Öte yandan Sincan cephesinde durum coğrafi olarak biraz daha farklıdır. Sincan, Ankara genelinde daha alçak bir havzada ve çukurda kaldığı için, rüzgârsız ve açık kış gecelerinde inversiyon (sıcaklık terselmesi) adı verilen meteorolojik olay yaşanabilir. Bu durumda yoğun ve ağır olan soğuk hava tabana çöker; Sincan'ın Temelli gibi geniş düzlük ve dış bölgelerinde gece saatlerinde termometreler ekstrem anlık düşüşler gösterebilir. Ancak genel kış ortalaması, sürekli esen rüzgârlar ve karasal sertlik göz önüne alındığında, Keçiören iklimsel olarak daha soğuk bir ilçedir.

31 Ekim 2026 Tarihli Güncel Hava Durumu Raporu

Aynı kaynaktan alınan anlık ve güncel verilere göre, 31 Ekim 2026 Cumartesi itibarıyla Ankara'nın bu iki önemli ilçesindeki hava durumu ve sıcaklık dağılımı şu şekildedir:

Sincan Hava Durumu: Gündüz en yüksek sıcaklık 16°C civarında ölçülürken, gece saatlerinde sıcaklık 3°C ile 6°C bandına kadar gerilemektedir. Özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde bölgede keskin bir ayaz etki göstermektedir. Gün genelinde hava durumu genellikle parçalı ve az bulutlu seyretmekte, gün içinde kısa süreli hafif yağış veya pus geçişleri gözlenebilmektedir. Nem oranı %70 ile %84 aralığında değişirken, rüzgâr güneybatı yönünden hafif esmektedir.

Keçiören Hava Durumu: Gündüz en yüksek sıcaklık kâğıt üzerinde 17°C seviyelerinde ölçülürken, gece en düşük sıcaklık 5°C civarındadır. Gündüz güneşi alan saatlerde hafif bir ılıklık hissedilse de, akşam saatlerinden itibaren belirgin bir sonbahar ayazı şehre hakim olmaktadır. Nem oranı %74 civarında seyrederken, rüzgâr güneybatıdan hafif şiddette esmektedir.

Hafta Sonu İçin Kısa Bir Değerlendirme

Özetle, Keçiören öğle saatlerinde güneşi daha doğrudan yakaladığı için gündüz termometrelerinde 1 derecelik bir üstünlük sağlasa da; yüksek rakımı, geniş coğrafi yelpazesi ve Bağlum gibi sert rüzgâr koridorlarına sahip olması nedeniyle genel iklim sertliği bakımından daha soğuktur.

Sincan ise çukur havza yapısı gereği gece saatlerinde ayazı derinden hissettirmektedir. Hafta sonu dışarıda vakit geçirecek olan başkent sakinlerinin, özellikle akşam saatlerinde görülebilecek ani sıcaklık düşüşlerine karşı kat kat giyinme kuralına dikkat etmesi ve tedbirli olması önerilmektedir.