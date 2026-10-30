Sincan’da Orhangazi Teras Parkı, yenileme çalışmalarının ardından 28 Ekim’de yeniden hizmete açıldı. Gazi Osmanpaşa Mahallesi Saray Sokağı’ndaki park; teraslı oturma alanları, dikey peyzaj düzenlemesi ve ilçe manzarasıyla dikkat çekiyor. Mahalle sakinlerine açık havada buluşma imkânı sunan alan, Sincan’da kısa bir gezi ve dinlenme planlayanlar için de değerlendirilebilecek adresler arasında yerini yeniden aldı.

Sincan’da mahalle içinde kısa bir mola vermek veya ilçeyi yüksekten izlemek isteyenler için Orhangazi Teras Parkı yeniden kullanıma açıldı. Yenileme çalışmalarının tamamlandığı parkın açılışı, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Gazi Osmanpaşa Mahallesi’ndeki alan, terasları ve yenilenen peyzajıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

Parkın öne çıkan yönü, manzarayı günlük yaşamın içine taşıyan konumu. Uzun bir yolculuk gerektiren gezi yerine ilçe içinde vakit geçirmek isteyenler açısından, bu tür mahalle ölçeğindeki alanlar farklı bir seçenek oluşturuyor. Orhangazi Teras Parkı da yenilenmesinin ardından Sincan’da gezilecek yerleri araştıranların değerlendirebileceği duraklardan biri.

Orhangazi Teras Parkı nerede?

Park, Sincan Gazi Osmanpaşa Mahallesi Saray Sokağı’nda bulunuyor. Açılış töreni de bu adreste, belediye yöneticileri ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Ziyaret planlarken harita uygulamasında parkın tam adını mahalle ve sokak bilgisiyle birlikte aratmak, doğru noktayı bulmayı kolaylaştırabilir. Özellikle ilçeye başka bir bölgeden geleceklerin, yalnızca park adına göre hareket etmek yerine konumu önceden kontrol etmesi yararlı olacaktır.

Yenilemede hangi alanlar öne çıkıyor?

Belediye yetkililerinin açılışta aktardığı bilgilere göre düzenlemenin belirgin unsurları arasında teraslı oturma alanları ve dikey peyzaj uygulamaları bulunuyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, parkta iki kat teraslı oturma bölümü olduğunu belirterek ziyaretçileri buradan ilçe manzarasını görmeye davet etti.

Ercan, önceki kullanım döneminde havuzla bağlantılı su ve yalıtım sorunları yaşandığını, vatandaşların şikâyetleri doğrultusunda alanın yeniden ele alındığını anlattı. Yenilemeyle parkın daha fazla kullanılabilecek bir dinlenme ve buluşma noktasına dönüştürülmesi amaçlandı.

Dikey peyzaj tasarımı dikkat çekiyor

Parkın açılışında yapılan açıklamalarda, özel olarak hazırlanan dikey peyzaj düzenlemesine vurgu yapıldı. Belediye Başkanı Ercan, bu uygulamayı Ankara’da bir ilk olarak nitelendirdi. Bu değerlendirme, belediye başkanının açıklaması olarak aktarılıyor.

Yenilenen alanın yalnızca görünümünün değiştirilmesi değil, mahalle sakinlerinin kullanımına daha elverişli hâle getirilmesi de çalışmanın hedefleri arasında gösterildi. Ercan, parkın başta çevrede yaşayanlar olmak üzere bütün vatandaşlara hizmet vereceğini ifade etti.

Manzara odaklı kısa bir gezi planlanabilir

Orhangazi Teras Parkı’nı ziyaret etmek isteyenler için gezinin merkezine teras bölümünü koymak mümkün. İlçe manzarasını izlemek, açık havada sohbet etmek veya fotoğraf çekmek isteyenler, ziyaretlerini bu bölüm üzerinden planlayabilir.

Fotoğraf çekiminde hem terasın çevreyle ilişkisini hem de yenilenen peyzajı kadraja almak, alanın farklı yönlerini gösterebilir. Ancak parkın bugünkü kullanımını, yoğunluğunu veya ziyaretçi deneyimini değerlendirmek için yerinde gözlem gerekir; açılış görüntüleri tek başına günlük işleyiş hakkında yeterli bilgi vermez.

Açılışa konservatuvar konseri eşlik etti

Parkın hizmete alınması için düzenlenen programa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Kaymakam Levent Kılıç ve davetliler katıldı. Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencilerinin konseri, açılış programını tamamladı. Bu etkinlik, açılışa özel bir program; parkta düzenli konser takvimi bulunduğu anlamına gelmiyor.

Gitmeden önce hangi bilgiler kontrol edilmeli?

İncelenen açılış haberlerinde günlük ziyaret saatleri, giriş ücreti ve otopark koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgi bulunmuyor. Bu nedenle ziyaret öncesinde Sincan Belediyesinin güncel duyurularına bakılması yararlı olacaktır. Çocukla, bebek arabasıyla veya hareket desteğine ihtiyaç duyan bir yakınıyla gideceklerin de teraslara erişim koşullarını ayrıca öğrenmesi, geziyi daha rahat planlamalarını sağlayabilir.