Sincan Belediyesi, toplumsal farkındalığı artıran anlamlı etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın destekleri ve eşi Emine Ercan'ın öncülüğünde hayata geçirilen "Kadın Kadına Aile Sohbetleri" projesi, bu kez kadın sağlığı için Lale Konferans Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Geniş bir izleyici kitlesinin yer aldığı buluşmada, kadınların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen kanser türleri ve erken teşhis yöntemleri masaya yatırıldı.

Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla programın ana gündem maddesi kanserle mücadele oldu. Lokman Hekim Hastanesi'nden gelen alanında uzman isimler Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Vakkas Korkmaz ile Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Uğur Aydın, Sincanlı hanımlara hayati bilgiler aktardı. Uzman doktorlar; meme kanseri başta olmak üzere yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanserlerinin belirtilerini, risk faktörlerini ve modern tedavi yöntemlerini detaylı bir şekilde anlattı.

Program boyunca kanser hastalıklarında en güçlü silahın erken teşhis olduğuna dikkat çekildi. Uzmanlar, vücuttaki değişimlerin zamanında fark edilmesinin tedavi sürecindeki başarısını doğrudan artırdığını vurguladı. Özellikle 40 yaşını geçmiş her kadının düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırması gerektiği hatırlatıldı. Bu kapsamda katılımcılara, en yakın KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) birimlerine başvurarak ücretsiz tarama testlerini ihmal etmemeleri yönünde çağrıda bulunuldu. Sincanlı hanımların akıllarındaki soru işaretlerini uzmanlarına doğrudan yöneltme fırsatı bulduğu etkinlik, katılımcılardan tam not aldı.

"Sağlık İçin Gerekli Özveriyi Göstermeliyiz"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Emine Ercan, kadın sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu belirterek önemli tavsiyelerde bulundu. Emine Ercan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık her şeyden daha önemli. Yaşam standartlarımızı yükseltmek için verdiğimiz özveriyi kesinlikle sağlık için de vermemiz gerekiyor. Yaptığımız bu buluşmalarda her ay farklı konu ve konukları misafir ediyoruz. Ekim ayı Türkiye'de ve dünyada meme kanseri farkındalık ayı olarak kabul ediliyor. Biz de bu vesileyle kıymetli hocalarımız Prof. Dr. Vakkas Korkmaz ve Doç. Dr. Oğuz Uğur Aydın'ı aramızda görmekten mutluluk duyduk. Bizi kırmayıp davetimize icabet ettikleri için teşekkür ediyorum. Belirli zaman aralıklarında taramalar yapılması şarttır, çünkü erken teşhis hayat kurtarıyor. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum."

Etkinlik sonunda katılımcılar, uzman hekimlere yönelttikleri sorularla bilinçlenirken, Sincan Belediyesi'nin bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceği ifade edildi.