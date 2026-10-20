Sincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahipsiz hayvanların sağlığı ve güvenliği için özel donanımlı Haybulans aracıyla sahada aralıksız görev yapıyor. Vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendiren ekipler, yaralı veya bakıma muhtaç sokak hayvanlarına ilk müdahaleyi gerçekleştirerek Polatlar Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırıyor.

Metropol yaşamının en önemli sorumluluklarından biri de sokakları paylaştığımız can dostların yaşam koşullarını iyileştirmek, onların sağlığını korumak ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır. Başkentin dinamik ilçelerinden biri olan Sincan, bu konuda örnek teşkil eden projelere imza atmaya devam ediyor. Sincan Belediyesi, sahipsiz hayvanların korunması, tedavi edilmesi ve hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşması amacıyla hayata geçirdiği projeleri titizlikle sürdürüyor.

Vatandaşlardan gelen ihbarları anında mercek altına alan Sincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, başkentin sokaklarında yardıma muhtaç tek bir canlı bırakmamak adına 7 gün 24 saat esasına dayalı bir çalışma yürütüyor.

Haybulans ile Sahipsiz Hayvanlara Anında Müdahale

Sokakta yaşayan sevimli dostların karşılaştığı sağlık sorunları, kazalar veya ani rahatsızlıklar karşısında zamanla yarışan belediye ekipleri, özel olarak tasarlanan sahipsiz hayvan müdahale aracı "Haybulans" ile sahada aktif olarak görev yapıyor. Normal ambulansların sunduğu acil yardım konseptini sokak hayvanları için uyarlayan bu özel araç, ilçenin dört bir yanına hızla ulaşma kapasitesine sahip bulunuyor.

Vatandaşların çeşitli kanallar üzerinden ilettiği ihbarlar doğrultusunda harekete geçen ekipler, kısa süre içerisinde olay yerine intikal ediyor. Araç içerisindeki donanımlı ekipmanlar ve uzman personel sayesinde, yardıma muhtaç hayvanların bulunduğu noktada ilk sağlık kontrolleri hızlıca gerçekleştiriliyor.

Uzman Veteriner Hekimler Gözetiminde Kapsamlı Bakım

Haybulans ile olay yerinden alınan veya ekipler tarafından sahada tespit edilen hasta, yaralı ya da bakıma ihtiyaç duyan sahipsiz hayvanlar, uzman veteriner hekimlerin gözetiminde ayrıntılı bir muayeneden geçiriliyor. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi, olası enfeksiyonların veya travmaların önüne geçilmesi amacıyla gerekli tıbbi müdahaleler anında yapılıyor.

Belediye yetkilileri, sahipsiz hayvanların yalnızca tedavi edilmekle kalmadığını, aynı zamanda beslenme ve genel sağlık kontrollerinin de düzenli olarak takip edildiğini belirtiyor. Bu profesyonel yaklaşım, sokak hayvanlarının hayatta kalma şansını artırırken toplum sağlığı açısından da büyük bir güven unsuru oluşturuyor.

Polatlar Sahipsiz Hayvan Bakımevi'ne Nakil Süreci

Sokak ortasında yapılan ilk müdahalelerin ardından, daha kapsamlı bir tedavi, ameliyat veya uzun süreli rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyan sahipsiz hayvanlar için yeni bir aşama başlıyor. Ekipler, durumu hassas olan bu canları güvenli bir şekilde Polatlar Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne naklediyor.

Modern imkanlarla donatılmış olan bu merkezde, uzman veteriner hekimler tarafından ameliyatlar, aşılamalar ve gerekli tüm rehabilitasyon çalışmaları eksiksiz olarak yürütülüyor. Tedavileri tamamlanan ve sağlıklı bir yapıya kavuşan sokak hayvanları, yasal mevzuatlar ve hayvan hakları çerçevesinde yaşam alanlarına geri bırakılıyor ya da sahiplendirme programlarına dahil ediliyor.

Vatandaşların Duyarlılığı ve İhbar Mekanizması

Sincan genelinde sokak hayvanlarının korunmasında en büyük pay sahiplerinden biri de duyarlı vatandaşlar oluyor. Sokakta yaralı, hasta veya yardıma muhtaç bir hayvanla karşılaşan ilçe sakinleri, belediyenin ilgili birimlerine ihbarda bulunarak bu kurtarma zincirinin ilk halkasını oluşturuyor.

Sincan Belediyesi, vatandaşlardan gelen her bir ihbarın titizlikle incelendiğini ve Haybulans ekiplerinin en kısa sürede harekete geçtiğini vurguluyor. Can dostların güvenliği ve sağlığı için gece gündüz demeden mesai harcayan ekipler, başkentte örnek bir yerel yönetim modeli sergiliyor. Sincan'da sokak hayvanlarının yalnız olmadığını gösteren bu kapsamlı çalışmalar, hem hayvan severlerden hem de tüm ilçe halkından tam not almaya devam ediyor.