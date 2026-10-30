Sincan’da Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü, çocukların gösterileri ve Cumhuriyet temalı şiirlerle kutlandı. Rüstem Altunbaş Konferans Salonu’ndaki programda kreş öğrencileri sahneye çıkarken yüzme kurslarını tamamlayan çocuklara sertifikaları verildi. Belediye Başkanı Murat Ercan, konuşmasında bağımsızlığa sahip çıkmanın önemini anlatarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ülkeye hizmet eden isimleri andı. Aileler, çocukların heyecanını alkışlarla paylaştı.

Sincan’da Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü, şiirlerin, dans gösterilerinin ve çocukların sahne performanslarının yer aldığı programla kutlandı. Sincan Belediyesi tarafından Rüstem Altunbaş Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet’in anlamı ve bağımsızlığa sahip çıkmanın önemi vurgulandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda çocuklar, aileler ve ilçe sakinleri bayram sevincini birlikte yaşadı. Kutlamanın dikkat çeken bölümlerinden biri, belediye kreşlerinde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı gösteriler oldu. Sahneye çıkan minikler, performanslarının ardından izleyicilerden alkış aldı.

Kreş öğrencileri Cumhuriyet için sahnedeydi

Sincan Belediyesi kreşlerinin öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan gösterilerini aileleri ve davetlilerin önünde sundu. Çocukların sahne heyecanı, salondaki bayram atmosferinin belirgin parçalarından biriydi.

Aileler, çocuklarının performanslarını ilgiyle takip etti. Miniklerin gösterileri, kutlamanın yalnızca konuşmalardan oluşmamasını sağladı; bayramın çocukların katılımıyla paylaşıldığı anları öne çıkardı. Şiir ve dansın bir araya geldiği programda, Cumhuriyet’in yeni kuşaklarla buluşması da kutlamanın merkezinde yer aldı.

Çocukların sahneye çıkması, aileler açısından da özel bir deneyim oluşturdu. Gösteriler boyunca yaşanan heyecan, performansların ardından alkışlara dönüştü. Böylece kutlama, öğrencilerin hazırlıklarını sergilediği ve yakınlarının bu heyecana ortak olduğu bir buluşmaya dönüştü.

Cumhuriyet temalı şiirler okundu

Program kapsamında okunan Cumhuriyet temalı şiirler, günün anlamına ilişkin mesajları sahneye taşıdı. Dans gösterileriyle devam eden etkinlikte birlik ve beraberlik duygusu öne çıktı.

Şiirler ve gösteriler, farklı anlatım biçimleriyle aynı bayram sevincini paylaştırdı. Katılımcılar, Cumhuriyet’in yıl dönümünü hem sahnedeki performanslarla hem de yapılan konuşmalarla kutladı. Salon programı, çocukların neşesiyle günün tarihsel anlamını aynı etkinlik içinde buluşturdu.

Haber görseli

Yüzme kurslarını tamamlayan çocuklara sertifika

Kutlamada çocukların eğitim ve spor çalışmalarına da yer ayrıldı. Yüzme kurslarını başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

Kreş öğrencilerinin gösterilerinin yanında gerçekleştirilen sertifika teslimi, programın çocuklara ayrılan bir diğer bölümünü oluşturdu. Böylece sahne heyecanı yaşayan miniklerle spor eğitimini tamamlayan çocuklar, aynı kutlama içinde ailelerinin ve katılımcıların karşısına çıktı.

Murat Ercan’dan bağımsızlık mesajı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, konuşmasına Cumhuriyet’in 103. yılını kutlayarak başladı. Anadolu’daki tarihsel geçmişe değinen Ercan, karşılaşılan zorluklara rağmen bağımsızlık iradesinin korunduğunu söyledi.

“Bağımsızlığımızdan asla geri adım atmadık” ifadesini kullanan Ercan; vatan, bayrak ve inanç konularındaki kararlılığa dikkat çekti. Konuşmasında, güçlü olduğu için başka bir ülkeye boyun eğmeme ve ülkenin değerlerine sahip çıkma düşüncesini vurguladı.

Ercan’ın açıklamalarında geçmişten gelen sorumluluğun gelecek kuşaklara aktarılması da önemli yer tuttu. Çocukların sahnede olduğu kutlamada verilen bu mesaj, ülkenin geleceğine ilişkin temennilerle devam etti.

Atatürk ve ülkeye hizmet eden isimler anıldı

Tarihsel süreçte farklı liderlerin üstlendiği rollere değinen Ercan; Osman Gazi, Orhan Gazi, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman’ın ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye adıyla yeni bir devlet kurduğunu ifade etti.

Ülkeye ve millete hizmet etmiş devlet, fikir ve sanat insanlarını hayırla andığını belirten Ercan, onların değerinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Konuşmasını, Türkiye’ye sahip çıkılması ve ülkenin çocuklarla birlikte daha ileriye taşınması yönündeki dilekleriyle tamamladı.