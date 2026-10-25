Toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşma ruhunun en güzel örneklerinden biri başkentin parlayan yıldızı Sincan'dan gelmeye devam ediyor. Hayat kurtarmanın en kutsal yollarından biri olan kan bağışı konusunda her yıl çıtayı biraz daha yükselten ilçe, bu alanda adeta bir rekora imza atarak tüm Türkiye'ye örnek oluyor. Sincan Kaymakamlığı öncülüğünde, Sincan Belediyesi, Türk Kızılay ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilçe genelindeki tüm okullarda hayata geçirilen geniş katılımlı kan bağışı kampanyası, büyük bir coşku ve rekor katılımla tamamlandı.

Kampanyanın resmi açılışı, coşkulu bir kalabalığın katılımıyla Sincan Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen anlamlı törene; Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Sincan İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, Türk Kızılayı Sincan Şubesi Başkanı Taner Gürsoy ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı.

Yıllara Göre Katlanarak Büyüyen Rekor Zinciri

Sincan'da geleneksel hale gelen ve her geçen yıl dalga dalga büyüyen kan bağışı seferberliği, ulaşılan rakamlarla göz kamaştırıyor. Öğrencilerin çağrısıyla ve gençlerin öncülüğünde başlatılan bu büyük iyilik hareketi, yıllar içinde inanılmaz bir ivme kazandı:

2023 Yılı: Kampanyanın ilk dönemlerinde 1364 ünite kan bağışı toplandı.

2024 Yılı: Artan farkındalık ve yoğun katılımla birlikte rekor kırılarak 2809 üniteye ulaşıldı.

2025 Yılı: Başarı grafiğini düşürmeyen Sincanlılar 3682 ünite bağış yaparak rekoru tazeledi.

2026 Yılı: Bu yıl ise tüm zamanların rekoru kırılarak toplam 3774 bağışçının katılımıyla yeni bir zirveye imza atıldı.

Sincan'da Kimseyle Değil, Sadece Kendimizle Yarışıyoruz

Kampanyanın kapanışında ve açılışında konuşma yapan protokol üyeleri duygu dolu anlar yaşarken, bu başarının bir ekip çalışması ve toplumsal bilincin eseri olduğunu vurguladılar. Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek, "Bir ünite kanın 3 cana umut olabileceği bilinciyle, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve hayat kurtarmak amacıyla düzenlenen kampanyamıza destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Unutmayalım kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bir bağış 3 cana umuttur" ifadelerini kullandı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise ilçenin yakaladığı bu eşsiz enerjiye dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: "Böylesi bir iyilik hareketi içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz Sincan Belediyesi olarak. Bu kampanya 4 yıl önce başlamıştı, o zaman yarıştığımız birkaç ilçe olduğunu hatırlıyorum, son iki senedir kimseyle yarışmıyoruz, sadece kendimizle yarışıyoruz. Kaymakamımız bu meseleyi çok önemsiyor. Sincan'da sahip olduğumuz bu enerjiyle, böyle hassas duyarlı gençlerle, öğretmenlerle, okul idaresindeki arkadaşların emeğiyle Sincan'da kan vermeyen kimse kalmayacak. Biz bu rakamı her yıl biraz daha yukarıya çıkartacağız."

Geleceğe Umut Olan Örnek Proje

Eğitim kurumlarının öncülüğünde gençlerin bilinçlendirilmesi ve ailelerin bu sürece aktif olarak dahil olması, Sincan'daki kan bağışı kampanyasının başarısını kalıcı kılıyor. Sadece bir istatistik olmanın ötesinde, binlerce insanın hayatını kurtaran bu dev organizasyon, başkentte sosyal sorumluluk projelerinin nasıl başarıya ulaşabileceğinin en somut kanıtı olarak gösteriliyor. Sincan halkının gösterdiği bu duyarlılık, önümüzdeki yıllarda da yeni rekorların kırılacağının en büyük müjdecisi oluyor.