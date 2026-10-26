Sincan Belediyesi, 26-30 Ekim tarihleri arasında Hanımlar ve Güngörmüşler Konakları’nda düzenlenecek kurs, eğitim ve söyleşi programını açıkladı. Punch nakışından Kur’an-ı Kerim kurslarına, sağlık eğitimlerinden anlamlı söyleşilere kadar pek çok etkinliğin yer aldığı bu özel hafta takvimi, perşembe günkü resmî tatil hariç tüm ilçe genelindeki konaklarda vatandaşlarla buluşacak.

Sincan Belediyesi, yerel halkın sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 26-30 Ekim tarihleri arasında Hanımlar Konakları ve Güngörmüşler Konakları'nda gerçekleştirilecek kapsamlı etkinlik takvimi resmi olarak duyuruldu. Kadınların ve kıdemli vatandaşların katılımına açık olan programda birbirinden farklı kurslar, bilgilendirici eğitimler ve ilham verici söyleşiler yer alıyor.

Hanımlar Konakları'nda Haftalık Etkinlik Takvimi

Hanımlar Konakları'nda haftanın günlerine ve saatlerine göre planlanan etkinlikler oldukça yoğun bir içeriğe sahip. Pazartesi günü saat 09.00'da Yenikent İlksan TOKİ Hanımlar Konağı'nda punch nakış kursu başlarken, aynı gün saat 13.00’te GOP Hanımlar Konağı’nda İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle saha eğitimi verilecek. Pazartesi gününün bir diğer dikkat çeken etkinliği ise saat 14.00’te Selçuklu Hanımlar Konağı’nda Halime Korkut’un konuşmacı olarak katılacağı “İsar ve Cömertlik” söyleşisi olacak.

Salı günü Yenikent İlksan TOKİ Hanımlar Konağı'nda punch nakış kursu sabah saat 09.00’da devam ederken, saat 14.00’te Hayme Ana Hanımlar Konağı’nda Hatice Demir’in katılımıyla yine “İsar ve Cömertlik” konulu söyleşi gerçekleştirilecek. Çarşamba günü sabah saat 09.00’da yine punch nakış kursu katılımcılarıyla buluşurken, perşembe günü resmî tatil nedeniyle hiçbir etkinlik düzenlenmeyecek. Haftanın son iş günü olan cuma günü sabah 09.00’da punch nakış kursu sürerken, saat 13.30’da Evliya Çelebi Hanımlar Konağı’nda Psikolog Berivan Bakıcı’nın sunumuyla “Yalnızlık Hissi ve Paylaşmanın Gücü” isimli söyleşi düzenlenecek.

Kur’an-ı Kerim Kursları Kesintisiz Sürüyor

Konaklarda gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerin yanı sıra dini ve manevi eğitimlere de geniş yer ayrılıyor. Hafta içi her gün sabah 08.30 ile 13.00 saatleri arasında düzenlenen Kur’an-ı Kerim kursları; Hayme Ana, Yenikent İlksan TOKİ, GOP, Selçuklu ve Şerife Bacı Hanımlar Konakları ile Yenikent Hanımlar Lokali’nde kesintisiz bir şekilde devam edecek.

Güngörmüşler Konakları'nda Anlamlı Söyleşiler

Kıdemli vatandaşların bir araya geldiği Güngörmüşler Konakları da dolu dolu bir haftaya ev sahipliği yapıyor. Pazartesi günü saat 13.30’da Evliya Çelebi Güngörmüşler Konağı’nda Fatih Cevizci ile “İsar ve Cömertlik” programı icra edilecek. Cuma günü saat 13.30’da ise aynı konakta Psikolog Ahmet Göktuğ Kıran’ın katılımıyla “Yalnızlık Hissi ve Paylaşmanın Gücü” konulu etkinlik katılımcılarla buluşacak. Perşembe günü resmî tatil dolayısıyla Güngörmüşler Konakları’nda da program yapılmayacak.

Merkez Adresleri ve İletişim Bilgileri

Sincan genelindeki konaklara ve lokal merkezlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar için resmi adres bilgileri şu şekilde sıralanıyor:

Yavuz Sultan Selim Hanımlar Konağı ve Güngörmüşler Konağı: Törekent Mahallesi 331. Sokak No:18

Evliya Çelebi Hanımlar Konağı ve Güngörmüşler Konağı: Malazgirt Mahallesi Zafer İçyer Caddesi No:21

Yenikent İlksan TOKİ Hanımlar Konağı ve Güngörmüşler Konağı: 29 Ekim Mahallesi 818. Cadde No:18

Menderes Hanımlar Konağı: Ulubatlı Hasan Mahallesi, Bıldırcın Sokak ile Aynalı Sokak kesişimi

Selçuklu Hanımlar Konağı: Selçuklu Mahallesi Bilen Cadde Tuna Parkı içi No:49/A

Şerife Bacı Hanımlar Konağı: Pınarbaşı Mahallesi 126/1. Sokak, Şehit Hilmi Özdemir Parkı içi No:78

GOP Hanımlar Konağı ve Güngörmüşler Konağı: GOP Mahallesi Açelya Caddesi Orhan Gazi Parkı içi No:2/1

Hayme Ana Hanımlar Konağı: İstasyon Mahallesi Erken Sokak No:2/1

Yenikent Hanımlar Lokali ve Güngörmüşler Lokali: Mustafa Kemal Mahallesi 973. Sokak

Vatandaşlar, tüm bu etkinlikler, kurslar ve belediye hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için 444 4 762 numaralı destek hattını arayabilir ya da belediyenin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.