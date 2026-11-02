Sincan Belediyesi tarafından çocukların sanatsal gelişimini desteklemek ve Türk musikisini geleceğe aktarmak amacıyla kurulan Türk Müziği Çocuk Korosu, ilk ders heyecanıyla kapılarını açtı. Yetenek sınavını geçerek eğitim almaya hak kazanan 50 minik yetenek, bir yıl boyunca uzman eğitmenler eşliğinde nota ve icra eğitimi alacak.

Çocukların ve gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine yönelik hayata geçirdiği yenilikçi projelerle adından sıkça söz ettiren Sincan Belediyesi, başkent kültür sanat hayatına yepyeni bir soluk kazandıracak anlamlı bir projeyi daha hayata geçirdi. Türk musikisinin köklü geçmişini, zengin melodilerini ve kültürel mirasımızı küçük nesillere aktarmak amacıyla kurulan Türk Müziği Çocuk Korosu, resmî olarak eğitim çalışmalarına başladı. Ailelerin ve eğitim çevrelerinin büyük beğenisini toplayan bu özel proje, ilk günden itibaren başkent genelinde büyük bir yankı uyandırdı.

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Yetenek Sınavlarıyla Belirlenen 50 Minik Yetenek Sahne Aldı

Türk müziğine ilgi duyan, sesine veya müzik kulağına güvenen çocukların katılımıyla gerçekleştirilen seçmeler büyük bir heyecana sahne oldu. Alanında uzman eğitim kadrosu tarafından titizlikle yürütülen değerlendirmelerde çocuk adayların müzik alanındaki bilgi, ritim ve ses becerileri tek tek incelendi. Yapılan kapsamlı elemelerin ardından kurucu kadroda yer almayı hak eden 50 çocuk, koroda eğitim almaya hak kazanarak büyük bir mutluluk yaşadı. Belediye bünyesinde ilk kez kurulan bu özel koro, çocukların sanatla iç içe büyümelerine ve yeteneklerini profesyonel bir çatı altında geliştirmelerine olanak tanıyor.

Kültür Sanat Merkezi'nde İlk Ders Heyecanı Yaşandı

Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk dersle birlikte notalarla buluşan öğrenciler, müziğin birleştirici gücünü ve birlikte söylemenin eşsiz keyfini deneyimledi. Kimi öğrenciler enstrüman çalarken kimi ise güçlü sesleriyle koroya katılarak unutulmaz anlar yaşadı. Bir yıl boyunca kesintisiz olarak sürecek olan bu kapsamlı eğitim programında öğrenciler, Türk musikisinin temel unsurlarını derinlemesine öğrenecekler. Uzman eğitmenler eşliğinde ses ve icra becerilerini geliştirme fırsatı bulacak olan minikler, hem sanatsal yönlerini güçlendirecek hem de millî kültürümüzün en önemli yapı taşlarından biri olan Türk müziğini yakından tanıma imkânı elde edecek.

Geleceğin Sanatçıları Sahnede Parlayacak

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan minik sanatçılar, yıl boyunca belediye tarafından düzenlenecek çeşitli törenlerde, özel etkinliklerde ve resmi organizasyonlarda sahne alarak öğrendiklerini başkentli sanatseverlerin beğenisine sunacak. Sincan Belediyesi'nin bu vizyoner projesi, çocukların özgüven kazanmasında, topluluk önünde sanat icra etme yeteneği geliştirmesinde ve sosyal bireyler olarak yetişmesinde kritik bir rol oynuyor. Ailelerin çocuklarına kültür sevgisi aşılamak için büyük ilgi gösterdiği bu değerli inisiyatif, Ankara genelinde örnek gösterilen projeler arasında yerini alırken, çocukların sanat dolu yolculuğu hız kesmeden devam ediyor.