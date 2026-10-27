Pursaklar Belediyesi, Sirkeli Mahallesi’nin çehresini değiştirecek Kapalı Pazar Alanı ve İş Yerleri projesinin yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Modern mimarisi ve işlevsel alanlarıyla bölgeye değer katacak olan bu önemli yatırım, hem esnafa modern çalışma koşulları sunacak hem de vatandaşlara konforlu bir alışveriş imkânı sağlayacak.

Ankara’nın gelişim hızını artıran, her geçen gün büyüyen ve ilçenin dört bir yanında insan odaklı projeleri hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, başkentlilere sunduğu hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor.

Başkentin parlayan yıldızı Pursaklar'da, mahallelerin altyapı ve sosyal donatı ihtiyaçlarını karşılamak, bölge halkına modern yaşam alanları sunmak amacıyla başlatılan projeler titizlikle yürütülüyor. Bu kapsamda, Sirkeli Mahallesi'nin çehresini kökten değiştirecek ve bölgenin uzun süredir beklediği önemli bir eksikliği giderecek olan Kapalı Pazar Alanı ve İş Yerleri projesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Başkan Ertuğrul Çetin'den Vizyon Yatırım Vurgusu

Projenin bölgeye kazandıracağı katma değere dikkat çeken Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yapılan çalışmaların mahallenin sosyal ve ticari hayatına can suyu olacağını belirtiyor. İlçe genelinde her mahalleye eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Çetin, proje hakkında şu önemli değerlendirmelerde bulundu:

"Sirkeli Mahallemizin ihtiyaçlarını karşılamak ve hemşehrilerimize daha modern yaşam alanları sunmak amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yapımını sürdürdüğümüz Kapalı Pazar Alanı ve İş Yerleri projemizle hem esnafımıza daha iyi çalışma koşulları sunacak hem de vatandaşlarımızın alışverişlerini daha konforlu ortamlarda yapmalarını sağlayacağız. Sirkeli'mizin çehresini değiştirecek bu önemli yatırımla mahallemize yeni bir canlılık kazandıracağız. Pursaklarımızın her köşesine değer katmaya, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Vatandaşlar İçin Konfor, Esnaf İçin Modern Şartlar

Sirkeli Mahallesi’nin ticari ve sosyal dinamiklerini hareketlendirecek olan bu dev yatırım, tamamlandığında bölge sakinlerine büyük kolaylıklar sağlayacak. Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarından etkilenmeden, modern, hijyenik ve düzenli koşullarda alışveriş yapabilme imkânına kavuşacak.

Öte yandan, bölgede uzun süredir uygun, düzenli ve donanımlı bir altyapı arayan mahalle esnafı da modern şartlarda hizmet verebilecekleri yeni iş yerlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Projenin, yerel esnafın ekonomik anlamda güçlenmesine, müşteri potansiyelini artırmasına ve bölgedeki ticari sirkülasyonun canlanmasına doğrudan katkı sunması bekleniyor.

Bölgenin Cazibe Merkezi Haline Gelecek

Sadece klasik bir pazar yeri olmanın ötesinde, modern mimarisi ve fonksiyonel alanlarıyla dikkat çeken kompleks, kısa süre içinde mahallenin en önemli buluşma noktalarından biri haline gelecek. Günlük yaşamı kolaylaştıran sosyal donatıları ve işlevsel iş yerleriyle Sirkeli’nin kentsel gelişiminde kilit bir rol üstlenecek olan yatırım, Pursaklar Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında gösteriliyor.

Belediye ekiplerinin sahadaki yoğun mesaisiyle planlanan takvime uygun olarak hızla ilerleyen çalışmaların, en kısa sürede tamamlanarak Sirkeli halkının hizmetine açılması planlanıyor. Başkent genelinde takdir toplayan bu tür yerel yönetim hamleleri, Ankara'nın çevre mahallelerinde de yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyor.