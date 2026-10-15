Skoda, Ekim 2026 sıfır kilometre otomobil fiyat listesini ve yeni kampanyalarını açıkladı. Fabia, Kamiq, Octavia, Superb ve Kodiaq modellerinde kampanyalı fiyatlar öne çıkarken elektrikli Elroq modelinde liste fiyatına göre 833 bin 300 TL'lik avantaj oluştu. Bazı modellerde düşük faizli ve faizsiz kredi seçenekleri de sunuluyor.

Sıfır kilometre otomobil almak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği Ekim 2026 fiyat listeleri güncellenmeye devam ediyor. Skoda, Türkiye pazarındaki benzinli, hafif hibrit ve tamamen elektrikli modellerine ilişkin fiyatlarını duyurdu.

Markanın yeni listesinde Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq ve Kodiaq modellerinin yanı sıra elektrikli Elroq ve Enyaq ailesi de bulunuyor. Bazı donanımlarda uygulanan kampanyalı satış fiyatları, liste fiyatlarına kıyasla önemli farklılıklar oluşturuyor.

Skoda Ekim 2026 Güncel Fiyat Listesi

Skoda'nın Ekim 2026 döneminde açıkladığı başlangıç ve kampanyalı fiyatlar şöyle:

Model Başlangıç fiyatı Fabia 1.877.900 TL Kamiq 1.962.700 TL Scala 2.054.900 TL Octavia 2.385.500 TL Elroq 2.481.600 TL Karoq 3.103.300 TL Superb 3.770.100 TL Kodiaq 3.998.100 TL Enyaq 4.099.900 TL Enyaq Coupé 4.199.900 TL

Elektrikli Skoda Elroq'ta 833 Bin TL Fiyat Avantajı

Ekim ayının dikkat çeken modellerinden biri tamamen elektrikli Skoda Elroq oldu.

Elroq 60 e-Prestige 190 PS versiyonunun açıklanan liste fiyatı 3.314.900 TL olurken kampanyalı satış fiyatı 2.481.600 TL seviyesine geriledi.

Böylece iki fiyat arasında 833.300 TL fark oluştu. Bu tutar, liste fiyatına göre yaklaşık yüzde 25,1'lik avantaj anlamına geliyor.

Skoda Fabia ve Kamiq Fiyatları

Fabia modelinin Premium 1.0 TSI 115 PS DSG versiyonu 1.877.900 TL'den satışa sunuluyor.

Fabia Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.192.200 TL, Monte Carlo 130 Edition 177 PS DSG ise 2.389.900 TL fiyatla listeleniyor.

Kamiq modelinde fiyatlar 1.962.700 TL'den başlıyor. Premium 1.0 TSI DSG versiyonu 1.999.900 TL, Monte Carlo 1.5 TSI DSG ise 2.389.600 TL seviyesinde bulunuyor.

Octavia, Superb ve Kodiaq Modellerinde Son Fiyatlar

Octavia Elite 1.5 TSI mHEV DSG versiyonu 2.385.500 TL kampanyalı fiyatla satışa sunuluyor. Modelin RS versiyonunda fiyat 5.669.900 TL'ye ulaşıyor.

Superb ailesinde Sportline 1.5 TSI mHEV DSG versiyonu 3.770.100 TL, Prestige versiyonu ise 3.998.400 TL kampanyalı fiyatla listeleniyor.

Kodiaq Prestige 1.5 TSI mHEV DSG versiyonunun fiyatı 3.998.100 TL olurken Kodiaq RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 versiyonunda fiyat 7.399.900 TL'ye çıkıyor.

Skoda Faizsiz ve Düşük Faizli Kredi Kampanyaları

Skoda'nın Ekim 2026 finansman seçenekleri belirli modellerde farklı avantajlar sunuyor.

Fabia Premium: 200.000 TL, 12 ay vade ve aylık yüzde 0,99 faiz.

Kamiq Premium: 200.000 TL, 12 ay vade ve aylık yüzde 0,99 faiz.

Enyaq ve Enyaq Coupé: Tüzel müşterilere 1 milyon TL'ye kadar, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi.

Elektrikli Enyaq 60 e-Prestige modelinin fiyatı 4.099.900 TL, Enyaq Coupé 60 e-Sportline modelinin fiyatı ise 4.199.900 TL olarak açıklandı.

Skoda'nın 1 Ekim 2026 tarihli fiyat listesiyle birlikte duyurduğu kampanyalar, özellikle elektrikli SUV modellerinde fiyat avantajları ve finansman seçenekleriyle otomobil pazarındaki rekabeti artırıyor.