Türkiye genelinde yaygın mağaza ağıyla hizmet veren ŞOK marketler zinciri, 31 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler listesini paylaştı. Hazırlanan indirim listesinde cam mutfak gereçleri, pasta hazırlık ekipmanları ve çocuklara yönelik çok sayıda oyuncak çeşidi avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.
ŞOK 31 Ekim 2026 Kataloğunda Hangi Mutfak Ürünleri Var?
ŞOK 31 Ekim 2026 aktüel kataloğunda Paşabahçe cam servis kasesi, fırın tepsileri, borosilikat cam demlik ve çaydanlık modelleri öne çıkıyor. Mutfak gereçlerinde şık sunum tabakları ile dayanıklı pişirme kapları indirimli fiyat etiketleriyle tüketicilere sunuluyor.
- Paşabahçe Villa Patisserie Cam Kapaklı Servis Kasesi: 250 TL
- 6'lı Paşabahçe Bouquet Cam Kase Seti: 275 TL
- Paşabahçe Petite Patisserie Cam Servis Tabağı: 175 TL
- Borcam Kapaklı Dikdörtgen Fırın Tepsisi: 325 TL
- Borcam Kulplu Yuvarlak Fırın Tepsisi: 250 TL
- Cambu Borosilikat Cam Süzgeçli Demlik: 425 TL
- Cambu Borosilikat Cam Renkli Kulplu Çay Bardağı Seti: 225 TL
- Hascevher Çaydanlık: 1.490 TL
- Renkli Cam Termos: 325 TL
Mutfak ve Sunum Malzemeleri Fiyat Listesi
Tatlı ve pasta hazırlığına yönelik pratik mutfak yardımcıları cazip fiyat seçenekleriyle satışa çıkıyor. Sunum tepsilerinden sos şişelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi mağazalarda yer buluyor.
|Ürün Adı
|Satış Fiyatı
|Rooc Kristal Pasta Seti
|175 TL
|Gold Metal Sunum Tepsi Çeşitleri
|50 TL
|Katlanır Mikser Kabı
|125 TL
|Un Eleği
|100 TL
|Sufle ve Muffin Kabı Çeşitleri
|100 TL
|400 ml Sos Şişesi Çeşitleri
|39,95 TL
|Pasta Mumu ve Altlığı
|39,95 TL
İndirimli Oyuncak Çeşitleri ve Fiyatları
Kampanyada çocukların ilgisini çekecek eğitici ve eğlenceli oyuncak modelleri bulunuyor. Manyetik bloklardan uzaktan kumandalı araçlara kadar çok sayıda alternatif katalogda listeleniyor.
- Manyetik Yapı Blokları: 1.290 TL
- Oyun Evi Dişçi Seti: 999 TL
- Lahana Bebek: 699 TL
- Uzaktan Kumandalı Grafiti Jip: 599 TL
- Taşıyıcı Şehir Seti: 499 TL
- Hot Wheels Tekli Araba: 129 TL
- Dart: 450 TL
- Oyuncak Karavan: 350 TL
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