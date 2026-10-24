ŞOK market 31 Ekim 2026 tarihli yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. Kampanyada mutfak gereçlerinden cam servis setlerine ve eğitici çocuk oyuncaklarına kadar pek çok fırsat ürünü satışa sunuluyor.

Türkiye genelinde yaygın mağaza ağıyla hizmet veren ŞOK marketler zinciri, 31 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler listesini paylaştı. Hazırlanan indirim listesinde cam mutfak gereçleri, pasta hazırlık ekipmanları ve çocuklara yönelik çok sayıda oyuncak çeşidi avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.

ŞOK 31 Ekim 2026 Kataloğunda Hangi Mutfak Ürünleri Var?

ŞOK 31 Ekim 2026 aktüel kataloğunda Paşabahçe cam servis kasesi, fırın tepsileri, borosilikat cam demlik ve çaydanlık modelleri öne çıkıyor. Mutfak gereçlerinde şık sunum tabakları ile dayanıklı pişirme kapları indirimli fiyat etiketleriyle tüketicilere sunuluyor.

Paşabahçe Villa Patisserie Cam Kapaklı Servis Kasesi: 250 TL

250 TL 6'lı Paşabahçe Bouquet Cam Kase Seti: 275 TL

275 TL Paşabahçe Petite Patisserie Cam Servis Tabağı: 175 TL

175 TL Borcam Kapaklı Dikdörtgen Fırın Tepsisi: 325 TL

325 TL Borcam Kulplu Yuvarlak Fırın Tepsisi: 250 TL

250 TL Cambu Borosilikat Cam Süzgeçli Demlik: 425 TL

425 TL Cambu Borosilikat Cam Renkli Kulplu Çay Bardağı Seti: 225 TL

225 TL Hascevher Çaydanlık: 1.490 TL

1.490 TL Renkli Cam Termos: 325 TL

Mutfak ve Sunum Malzemeleri Fiyat Listesi

Tatlı ve pasta hazırlığına yönelik pratik mutfak yardımcıları cazip fiyat seçenekleriyle satışa çıkıyor. Sunum tepsilerinden sos şişelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi mağazalarda yer buluyor.

Ürün Adı Satış Fiyatı Rooc Kristal Pasta Seti 175 TL Gold Metal Sunum Tepsi Çeşitleri 50 TL Katlanır Mikser Kabı 125 TL Un Eleği 100 TL Sufle ve Muffin Kabı Çeşitleri 100 TL 400 ml Sos Şişesi Çeşitleri 39,95 TL Pasta Mumu ve Altlığı 39,95 TL

İndirimli Oyuncak Çeşitleri ve Fiyatları

Kampanyada çocukların ilgisini çekecek eğitici ve eğlenceli oyuncak modelleri bulunuyor. Manyetik bloklardan uzaktan kumandalı araçlara kadar çok sayıda alternatif katalogda listeleniyor.