ŞOK marketlerin 14-20 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğu, teknoloji tutkunlarından araç sahiplerine kadar geniş bir kitleyi ilgilendiren cazip fırsatlarla raflardaki yerini alıyor. Apple AirPods 4, Samsung Galaxy S25 Ultra ve kışlık lastik çeşitleri gibi dikkat çeken ürünlerin yer aldığı bu yeni katalog, alışveriş severlerin markete olan ilgisini artırıyor.

ŞOK 14-20 Ekim 2026 Kataloğu ile Raflara Gelecek Ürünler

Türkiye'nin önde gelen indirim market zincirlerinden biri olan ŞOK, her hafta olduğu gibi bu hafta da hazırladığı geniş kapsamlı aktüel ürünler kataloğu ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. 14 Ekim ile 20 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni kampanya dönemi; teknoloji meraklılarını, kış hazırlığı yapan araç sahiplerini ve ev tekstili ürünleriyle konforunu artırmak isteyenleri memnun edecek pek çok alternatifi bir arada sunuyor.

Günlük yaşamı kolaylaştıran elektronik aletlerden otomotiv bakım ürünlerine, kışlık lastiklerden giyim ve ev gereçlerine kadar onlarca farklı kalem ürün, kampanya süresince uygun fiyat avantajlarıyla raflardaki yerini alacak. Alışveriş severlerin bütçesine katkı sağlamayı amaçlayan bu yeni katalog, özellikle teknoloji ve kışlık ihtiyaçlar noktasında öne çıkan fırsatlar barındırıyor.

Teknoloji Tutkunlarına Özel Dev Ürünler ve Fiyatları

Yeni ŞOK aktüel kataloğunun en çok dikkat çeken bölümlerini hiç şüphesiz son teknoloji akıllı cihazlar ve elektronik aksesuarlar oluşturuyor.

Listenin başında yer alan ve büyük bir merakla beklenen Apple AirPods 4. nesil kulaklık, 7.499 TL fiyat etiketiyle teknoloji severlerin beğenisine sunuluyor.

Akıllı telefon kategorisinde ise piyasanın en iddialı modellerinden biri olan Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB 12 GB RAM (titanyum gri ve siyah renk seçenekleriyle) 74.999 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Bilgisayar ihtiyacı olanlar için Probook 440 14 inç G10 notebook 256 GB gümüş modeli 32.999 TL'den raflara gelirken, Watch 2 siyah ve gümüş akıllı saat modeli ise 9.999 TL olarak belirlendi.

Ayrıca tablet arayanlar için Samsung Galaxy TAB A11+ 6/128 GB Wi-Fi gri tablet 9.499 TL'den satışa çıkarılıyor. Şarj cihazı ve adaptör grubunda ise 25W Type-C şarj cihazı beyaz model 999 TL, Samsung hızlı şarj adaptörü 749 TL ve 65W çoklu şarj adaptörü ise 1.999 TL fiyat etiketleriyle katalogdaki yerini alıyor.

Sürücüler İçin Kışlık Lastik ve Oto Bakım Ürünleri

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte araç sahiplerinin en büyük ihtiyaçları arasında yer alan lastik ve bakım ürünleri de ŞOK aktüel kataloğunda geniş bir yer tutuyor. Sürücülerin güvenli bir kış geçirmesini sağlayacak Goodyear marka lastik çeşitleri farklı ebat ve özellikleriyle dikkat çekiyor.

Goodyear 205/55R16 91V Eagle Sport 4 mevsim lastik (2026 üretim) 4.199 TL'den satılırken, kış lastiği arayanlar için Goodyear 175/65R14 82T Ultragrip 8 MS kış lastiği (2025) 2.949 TL, Goodyear 195/65R15 91H Wintercommand kış lastiği (2025) 3.299 TL ve Goodyear 205/60R16 96H Wintercommand XL kış lastiği (2025) ise 5.099 TL fiyatla sürücüleri bekliyor.

Otomobil bakımını ve temizliğini titizlikle yapmak isteyenler için akordiyon cırcırlı kriko 699 TL, oto cam sileceği 75 TL, oto yıkama basınçlı köpük püskürtücü 250 TL, 5'li araç içi temizleme fırçası seti 150 TL, tekli araç içi temizleme fırçası 75 TL, lastik parlatma ve temizleme aplikatörü 199 TL, oto karbon koruma bandı 125 TL ve araç çöp kovası 100 TL olarak listeleniyor.

Motor performansını artırmak isteyenler için Liqui Moly Cera Tec seramikli yağ katkısı (300 ml) 1.199 TL, Rowe motor yağı (5 L) 2.599 TL ve Rowe antifriz (1.5 L) ise 599 TL fiyat etiketiyle raflarda yer alıyor.

Ev Tekstili ve Giyim Ürünlerinde Cazip Fiyatlar

Soğuk kış günlerinin yaklaşmasıyla birlikte evlerinde sıcak ve konforlu bir ortam yaratmak isteyenler için hazırlanan tekstil ürünleri de kataloğun dikkat çeken diğer detayları arasında bulunuyor.

Çift kişilik kalp baskılı Emboss battaniye 1.199 TL fiyatla satışa sunulurken, çift kişilik pamuk akrilik baskılı battaniye modeli ise 599 TL'den evleri ısıtmayı bekliyor.

Giyim ve iç giyim grubunda ise kadın dantelli slip 2'li paket 150 TL, fiyonk aksesuarlı kadın pijama takımı 699 TL, kadın straplez sütyen 325 TL, kadın kalp desenli pelüş konçlu terlik 250 TL ve kadın pelüş ev ayakkabısı ise 299 TL fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor. Sınırlı sayıdaki bu ürünlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.